Львенок Алтай. Фото: Зоопарк Самары

Двухмесячный львенок Алтай на днях отправился в свое первое большое путешествие: из Барнаула он вылетел в Казань, а оттуда добрался до Самары. Теперь он будет жить там.

Алтай Алтаевич – это подарок директора барнаульского зоопарка «Лесная сказка» Сергея Писарева губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Кстати, он лично встретил новосела в местном зоопарке и проинспектировал, в каких условиях ему предстоит жить.

Поначалу малыш с осторожностью смотрел на сотрудников самарского зоопарка, но очень быстро подружился с заведующим отделом «Млекопитающие» Никитой Березиным. Он все свободное время проводит в вольере со львенком, кормит его, играет с ним, всячески налаживает контакт. Буквально с первых минут Алтай почувствовал в нем родственную душу, забрался на колени и начал с интересом обнюхивать и облизывать.

По словам руководителя зоопарка специально для львенка привезли козу, молоком которой через бутылочку кормят Алтая. Но также добавляют говядину, так как это растущий организм и ему уже нужна серьезная пища. Пока какого-то четкого графика нет. Все же к детенышам нужен особенный подход, нежели ко взрослым особям.

– Кормление у него тогда, когда он сам пожелает, так как мясо у него в постоянном доступе. Лучше смотреть на него с утра, потому что ближе к обеду он устает играть и устраивает тихий час, - рассказывают в зверинце.

Если в первый день Алтай Алтаевич еще пугался всего, что вокруг него происходит, то сейчас говорят, что ему особенно полюбилась лесенка из пеньков, которую соорудили специально для него. А еще ему подарили мячик, и он им с радостью играет и грызет.

Львенок сыт и здоров. Чувствует себя хорошо. Самарчане уже смогли понаблюдать за новым обитателем зоопарка и остались в полнейшем восторге.

– «Такой милашка», «Котеночек», «Классный львёнок», «Какой чудесный, как игрушечный!», - пишут они в социальных сетях.

Напомним, минувшей весной в самарском зоопарке скончался любимец публики лев Цезарь. Ему было 16 лет. Власти региона сразу же занялись поиском подходящего львенка. Губернатор Дмитрий Азаров даже предлагал назвать малыша Акрон, в честь тольяттинской футбольной команды.

Сообщение в социальных сетях о гибели Цезаря увидел директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев. Он предложил пожарить львенка, родившегося в союзе Алтая и Аи, но при одном условии – ему сохранят имя Алтай. Таким образом, появился Алтай Алтаевич. Малышу перед вылетом в Самару даже оформили ветеринарный паспорт со всеми данными.

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