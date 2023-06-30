Тушение пожара серьезно осложнял ураганный ветер Фото: Анна Перевощикова

Накануне стало известно о том, что лесной пожар в Егорьевском районе Алтайского края полностью потушили. Как сообщили в минприроды региона, ликвидация крупнейшего за последние годы возгорания заняла 11 дней! Что известно о пожаре – в нашем материале.

Корреспондент «Комсомолки» на прошлой неделе лично побывала на месте пожара. Местные жители рассказывали, что за лето в районе не было ни одного дождя. В начале июня из-за сухой грозы случился первый пожар площадью в 5 тысяч гектаров, огонь удалось благополучно потушить, но 19 июня над лесом в Егорьевском районе вновь заметили красное зарево.

Ситуацию серьезно осложнял ураганный ветер. Пламя «гуляло» из стороны в сторону, несколько раз меняя свое направление. В один момент огонь подобрался к поселку Перешеечному, и людей даже оповестили об эвакуации, но пожарным удалось отбить деревню.

- 19 июня над лесом заметили дым, на второй день полыхало красное зарево. Выходили на улицу, садились на лавочку и ждали. Страшно, конечно. На заправке даже бензин кончался. Паниковать – не паниковали, но документы, конечно, положили поближе, - рассказывала одна из местных жительниц.

На борьбу с огнем были брошены силы холдинга «Алтайлес», Минприроды Алтайского края, ГУ МЧС, управления ГО ЧС и ПБ и отряда пожарных-десантников из Ханты-Мансийского автономного округа. Также были привлечены вертолет R-66 для мониторинга с воздуха и самолет-амфибия Б-200 для сброса воды на пламя верхового пожара. В тушении участвовали больше 300 человек. Таких страшных пожаров в районе не помнят с 90-ых годов. Тогда, со слов местных, людей спас лишь внезапно начавшийся дождь.

23 июня губернатор региона Виктор Томенко сообщил, что пожар удалось локализовать, а 29 июня его полностью потушили.

- Ликвидация — результат тяжелого труда многих краевых и даже федеральных служб и организаций, - подчеркнул глава региона Виктор Томенко в своем телеграм-канале.

Также минприроды Алтайского края и ЛХК «Алтайлес» поблагодарили всех, кто приминал участие в работе. Губернатор, в свою очередь, сообщил о том, что два тракториста Боровлянского лесхоза Виталий Шатохин и Сергей Поднебеснов особенно отличились и во время этого пожара, и во время предыдущего. Они несколько суток провели в своих тракторах и прокладывали минерализованные полосы в условиях температуры в 60-70 градусов и нулевой видимости.

Виталий Шатохин и Сергей Поднебеснов. Фото: t.me/tomenko_22

- Оба представлены к медали Алтайского края «За честь и мужество». Абсолютно заслуженно! – подчеркнул Виктор Томенко. - Наград, безусловно, достойны и все остальные — те, кто точно также без сна и отдыха боролся со стихией, отстаивал и наши деревни и села, и наш лес. Вклад каждого обязательно будет оценен по достоинству!

Как ранее рассказывала «Комсомолка», чуть позднее в лесу проведут лесопатологическое исследование, которое определит места сплошных и санитарных рубок. Известно, что огонь уничтожил как молодняки, так и сосем старые деревья. Но рубки начнутся, минимум, через год – после оформления всех необходимых документов. Вероятной причиной пожара мог стать поджог. По данному факту в полиции Алтайского края расследуется уголовное дело.

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