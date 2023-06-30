Приговор суда вступил в силу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае суд ужесточил наказание нелегальным добытчикам ценных металлов, которые ранее получили условные сроки. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по региону.

Как выяснили правоохранители, иностранец с опытом работы в обогатительном производстве предложил подзаработать знакомому предпринимателю из Алтайского края.

– Они организовали незаконную добычу минерального сырья, содержащего драгоценные и цветные металлы, на участке недр, являющемся техногенным месторождением Локтевского сереброплавильного завода, – пояснили в ведомстве.

В итоге с апреля 2018 года по сентябрь 2019 года, используя поддельные документы, участники преступной группы добыли и обработали сырье в объеме более 14 тысяч тонн с содержанием меди, золота и серебра на общую сумму более 200 млн рублей.

Ценные металлы подельники продали предприятиям в нескольких регионах России, введя их представителей в заблуждение о законности своей работы. Общая сумма прибыли превысила 270 млн рублей.

Мужчин признали виновным по нескольким статьям – п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 2 ст. 191 УК России (осуществление незаконной предпринимательской деятельности без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере, незаконном обороте драгоценных металлов в крупном размере и легализации доходов, добытых преступным путем, в крупном размере).

Алтайский краевой суд ужесточил решение суда первой инстанции. Предпринимателя приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафом 1 млн рублей. Иностранцу же назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафом 1,15 млн рублей. Решение о возмещении ущерба федеральному бюджету примут в рамках гражданского иска.

Приговор суда вступил в свою законную силу.

Добавим, что у мужчин конфисковали в доход государства 15 млн рублей, 200 тысяч долларов и автомобиль Lexus.

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