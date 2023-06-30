Это вам не на диване лежать: как на Алтае люди возраста «далеко за…» дают фору молодым

Александру Зеленецкому недавно исполнилось 70 лет Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В алтайских пабликах распространяются видеоролики, на которых люди возраста «далеко за..» поражают своей активностью и харизмой. Да так, что молодые позавидуют! То пенсионерка в халатике и косынке покоряет турник, то 74-летний «молодой» человек играет в футбол, танцует и играет на губной гармошке. Смотришь на них и понимаешь – вот что значит жить в кайф! «Комсомолка» собрала несколько историй о том, как даже в 70 лет быть молодым.

Зарядка на турнике

Утром без зарядки никуда. Медики не раз говорили, что буквально пять минут могут спасти вас в будущем от возможных проблем со здоровьем: разминка улучшает кровообращение и иммунитет, а также заряжает энергией.

Так, пенсионерка из Рубцовска проводит зарядку прямо на детской площадке. В паблике «Блогерша Рубцовск» появилось видео, где она бодро взбирается по турнику-лестнице и делает наклоны вниз, а затем спускается и идет на второй подход. Причем юмора великовозрастной спортсменке не занимать – спортом она занимается в тапочках, халате и косынке.

- Лет эдак 15 назад в моём дворе жила женщина, которая каждый день утром и вечером совершала прогулки босиком. Летом и зимой. Жаль, её примеру тоже никто не последовал, - пишет под видео подписчик Алексей Галанин.

И футболист, и гармонист

Одной из легенд рубцовского футбола можно смело считать Сергея Волкова. Сергей Трофимович, которому сейчас 74 года, как говорится, и швец, и жнец, и на дуде игрец. Всю свою жизнь он проработал тренером по футболу, но даже после выхода на пенсию не смог забросить спорт.

Сергей Волков Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Каждое утро у меня начинается с зарядки. Дома занимаюсь на турнике, хожу на местный стадион кататься на роликах, бегаю, играю в футбольной команде ветеранов. Я уже давно спортом занимаюсь: и ради здоровья, и потому что не могу без этого. Нужно, чтобы молодые люди видели, что спорт – это классно, вот я и пропагандирую, - рассказал «Комсомолке» Сергей Трофимович.

Но и в перерывах от спорта пенсионер не скучает. Сергей Трофимович не смыслит жизни без музыки: учится играть на гитаре, виртуозно владеет губной гармошкой и бубном, а также коллекционирует виниловые пластинки.

Сергей Волков Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Сергей Волков Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Человек-«морж»

А смотря на фотографии барнаульского пенсионера Александра Зеленецкого, никогда и не подумаешь, что ему 70 лет. Брутальный мужчина с крепким торсом нередко демонстрирует свою крутую форму публике: то на выборы придет в купальных трусах, то в таком виде устроит зимнюю пробежку по центральному проспекту города.

Александр Зеленецкий Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Как уже рассказывала «Комсомолка», подполковник милиции в отставке с легкостью переплывает Телецкое озеро, крутит «солнышко» по 30 кругов за раз, бегает с голым торсом по 50 километров на лыжах и каждое утро отжимается по 100 раз.

Александр Зеленецкий Фото: Олег УКЛАДОВ

Сейчас Александр занимает пост президента Алтайской федерации закаливания и спортивного плавания «Белые медведи». Пловец и зимой, и летом безвылазно покоряет водоемы, поэтому многие знают его, как главного алтайского «моржа».

- Да, мы все «моржи» – моложавые, жизнерадостные, - отмечал Александр Зеленецкий.

Кстати, в 2019 году барнаулец попал в книгу рекордов Гиннеса, как самый возрастной участник заплыва на озере Байкал. По словам Александра, важно показать на своем примере, что наш организм способен на многое.

В 75 лет выглядит на 47

Еще одна жительница Барнаула прославилась на весь Алтай после участия в известном фитнес-проекте «Сибирская трансформация». Три месяца дробного питания и интенсивных тренировок помогли сбросить пенсионерке 12 килограмм. Глядя на фото Татьяны и не поверишь, что ей сейчас 75 лет!

Татьяна Петрова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Секретом красоты она поделилась с «Комсомолкой» - больше 20 лет пьет по утрам китайский зеленый час и завтракает зерновым хлебом, медом и ягодой. При этом давно отказалась от колбасы и заменила ее полезным нежирным мясом, убрала из рациона молочный шоколад, сладкое и выпечку.

Татьяна Петрова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обливался водой и стоял на руках: алтайский морж Александр Зеленецкий пришел на выборы с голым торсом и устроил шоу

На участке спортсмен был одних в шортах и медицинской маске (подробнее)