Это вам не на диване лежать: как на Алтае люди возраста «далеко за…» дают фору молодым

Александру Зеленецкому недавно исполнилось 70 лет
Фото: из личного архива героя(ев) публикации
В алтайских пабликах распространяются видеоролики, на которых люди возраста «далеко за..» поражают своей активностью и харизмой. Да так, что молодые позавидуют! То пенсионерка в халатике и косынке покоряет турник, то 74-летний «молодой» человек играет в футбол, танцует и играет на губной гармошке. Смотришь на них и понимаешь – вот что значит жить в кайф! «Комсомолка» собрала несколько историй о том, как даже в 70 лет быть молодым.
Утром без зарядки никуда. Медики не раз говорили, что буквально пять минут могут спасти вас в будущем от возможных проблем со здоровьем: разминка улучшает кровообращение и иммунитет, а также заряжает энергией.
Так, пенсионерка из Рубцовска проводит зарядку прямо на детской площадке. В паблике «Блогерша Рубцовск» появилось видео, где она бодро взбирается по турнику-лестнице и делает наклоны вниз, а затем спускается и идет на второй подход. Причем юмора великовозрастной спортсменке не занимать – спортом она занимается в тапочках, халате и косынке.
- Лет эдак 15 назад в моём дворе жила женщина, которая каждый день утром и вечером совершала прогулки босиком. Летом и зимой. Жаль, её примеру тоже никто не последовал, - пишет под видео подписчик Алексей Галанин.
Одной из легенд рубцовского футбола можно смело считать Сергея Волкова. Сергей Трофимович, которому сейчас 74 года, как говорится, и швец, и жнец, и на дуде игрец. Всю свою жизнь он проработал тренером по футболу, но даже после выхода на пенсию не смог забросить спорт.
Сергей Волков
Фото: из личного архива героя(ев) публикации
- Каждое утро у меня начинается с зарядки. Дома занимаюсь на турнике, хожу на местный стадион кататься на роликах, бегаю, играю в футбольной команде ветеранов. Я уже давно спортом занимаюсь: и ради здоровья, и потому что не могу без этого. Нужно, чтобы молодые люди видели, что спорт – это классно, вот я и пропагандирую, - рассказал «Комсомолке» Сергей Трофимович.
Но и в перерывах от спорта пенсионер не скучает. Сергей Трофимович не смыслит жизни без музыки: учится играть на гитаре, виртуозно владеет губной гармошкой и бубном, а также коллекционирует виниловые пластинки.
Сергей Волков
Фото: из личного архива героя(ев) публикации
Сергей Волков
Фото: из личного архива героя(ев) публикации
А смотря на фотографии барнаульского пенсионера Александра Зеленецкого, никогда и не подумаешь, что ему 70 лет. Брутальный мужчина с крепким торсом нередко демонстрирует свою крутую форму публике: то на выборы придет в купальных трусах, то в таком виде устроит зимнюю пробежку по центральному проспекту города.
Александр Зеленецкий
Фото: из личного архива героя(ев) публикации
Как уже рассказывала «Комсомолка», подполковник милиции в отставке с легкостью переплывает Телецкое озеро, крутит «солнышко» по 30 кругов за раз, бегает с голым торсом по 50 километров на лыжах и каждое утро отжимается по 100 раз.
Александр Зеленецкий
Фото: Олег УКЛАДОВ
Сейчас Александр занимает пост президента Алтайской федерации закаливания и спортивного плавания «Белые медведи». Пловец и зимой, и летом безвылазно покоряет водоемы, поэтому многие знают его, как главного алтайского «моржа».
- Да, мы все «моржи» – моложавые, жизнерадостные, - отмечал Александр Зеленецкий.
Кстати, в 2019 году барнаулец попал в книгу рекордов Гиннеса, как самый возрастной участник заплыва на озере Байкал. По словам Александра, важно показать на своем примере, что наш организм способен на многое.
Еще одна жительница Барнаула прославилась на весь Алтай после участия в известном фитнес-проекте «Сибирская трансформация». Три месяца дробного питания и интенсивных тренировок помогли сбросить пенсионерке 12 килограмм. Глядя на фото Татьяны и не поверишь, что ей сейчас 75 лет!
Татьяна Петрова
Фото: из личного архива героя(ев) публикации
Секретом красоты она поделилась с «Комсомолкой» - больше 20 лет пьет по утрам китайский зеленый час и завтракает зерновым хлебом, медом и ягодой. При этом давно отказалась от колбасы и заменила ее полезным нежирным мясом, убрала из рациона молочный шоколад, сладкое и выпечку.
Татьяна Петрова
Фото: из личного архива героя(ев) публикации
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