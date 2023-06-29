Делегация из Сахалина посетила Барнаульский пивзавод

27 июня гости посетили предприятие Фото: Виталий БАРАБАШ

Делегация из Сахалина посетила Барнаульский пивоваренный завод и познакомилась с производственной площадкой предприятия. Гости из Сахалинской области стали участниками агропромышленного форума «День сибирского поля».

27 июня гости посетили предприятие Фото: Виталий БАРАБАШ

27 июня гости посетили предприятие и посмотрели, как изготавливают популярные алтайские напитки, какие есть продукты как готовят пиво на собственной солодовне.

27 июня гости посетили предприятие Фото: Виталий БАРАБАШ

- Нам интересно, чтобы наша продукция была представлена в Сахалинской области, так как сейчас наша крайняя точка – Камчатка. Поэтому, я надеюсь, что эта встреча принесет нам новые контакты, которые дальше перерастут в бизнес-сотрудничество, – отметил генеральный директор предприятия Алексей Рыбников.

27 июня гости посетили предприятие Фото: Виталий БАРАБАШ

К слову, на Сахалине есть два пивзавода, которые выпускают порядка 11,5 млн литров в год. Барнаульское предприятие выпускает в тот же год 100 млн литров продукции – такие цифры впечатлили гостей.

- Безусловно такие крупные предприятия восхищают. У нас в области используется другая технология. Мы производим живое пиво, которое хранится до пяти суток. А здесь с учетом пастеризации и технологии фильтрации пиво может сохраняться до 11 месяцев, –сказала заместитель директора департамента промышленности и торговли министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Лина Степанова.

27 июня гости посетили предприятие Фото: Виталий БАРАБАШ

Также делегация высоко оценила технологию безотходного производства: так появился дополнительный продукт для подкормки сельскохозяйственного скота.

Замминистра экономического развития Сахалинской области Алексей Бутуханов отметил, что некоторые их предприниматели уже сотрудничают с алтайским бизнесом. В области есть предприятия, которые ищут новых партнеров.

27 июня гости посетили предприятие Фото: Виталий БАРАБАШ

- Наша задача наводить мосты, а дальше дело за бизнесом. Поскольку Сахалинская область – это единственный регион, который полностью расположен на островах, поэтому вопрос продовольственной безопасности для нас стоит очень остро. И в этой связи Алтайский край, конечно, очень сильно нас выручает. По некоторым позициям он закрывает до 80% общего объема, – говорит Алексей Бутуханов.