Барнаульский пивоваренный завод принял участие в «Дне сибирского поля»

БПЗ на агрофоруме «День сибирского поля» Фото: Виталий БАРАБАШ

Барнаульский пивзавод стал участником агрофорума «День сибирского поля», который проходит 28 и 29 июня в Алтайском крае. Выставка предприятия стала одной из самых посещаемых.

БПЗ на агрофоруме «День сибирского поля» Фото: Виталий БАРАБАШ

На форуме были представлены больше сотни предприятий пищевой, фармацевтической и перерабатывающей промышленности. Они показали свою продукцию на выставке-ярмарке. Стенд БПЗ «Алтайские продукты +100 к здоровью!» стал одним из самых популярных. Гостям форума предложили попробовать натуральные и полезные продукты, которые производят на территории нашего региона. И многим пришлась по вкусу площадка с прохладительными напитками от Барнаульского пивоваренного завода (БПЗ).

Предприятие на протяжении нескольких лет выставляет свою продукцию на «Дне сибирского поля».

- Мы как производитель, в том числе сельскохозяйственный, в год перерабатываем более 18 тысяч ячменя в солод для дальнейшего производства. Наш завод ежегодно участвует в таком масштабном мероприятии как «День сибирского поля». И 2023-й не стал исключением. Алтайский край – сельскохозяйственный регион. И мы должны показывать наши богатства. Ведь нам есть, чем гордиться, – отметил директор по стратегии предприятия Александр Локтев.

БПЗ на агрофоруме «День сибирского поля» Фото: Виталий БАРАБАШ

На заводе есть своя солодовня, а для изготовления используется продукция высокого качества и чистая артезианская вода, добываемая из скважин глубиной 220 метров.

В этом году на агрофоруме завод представил пиво, воду, классические лимонады и лимонады барной линейки, содовую, энергетики, квас, в том числе новинки прошлого года – колу и колу без сахара. Большим спросом пользовались именно лимонады, которые можно было купить в заводской упаковке или на разлив.

БПЗ на агрофоруме «День сибирского поля» Фото: Виталий БАРАБАШ

- Вообще наши напитки широко известна не только в Сибири, но и за ее пределами. Соответственно многие приезжие гости на форуме уже знакомы с нашей продукцией, подходят и дегустируют. К тому же довольно жаркий день, что еще больше способствует утолению жажды нашими замечательными напитками, – добавил Александр Локтев.

В этом году БПЗ планирует выпустить новинки, подробнее о них мы узнаем примерно в августе. По словам Локтева, это будут новые вкусы в линейке энергетиков и Good Stripes.

БПЗ на агрофоруме «День сибирского поля» Фото: Виталий БАРАБАШ

Рекламодатель: ОАО ОАО «Барнаульский Пивоваренный завод», ИНН 2222010839