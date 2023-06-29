Конкурсные работы кинофестиваля покажут в Барнауле и Бийске Фото: Олег УКЛАДОВ

Стали известны фильмы, попавшие в основной конкурс XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Он пройдет на Алтае с 18 по 22 июля.

Накануне эксперты сформировали окончательный список полнометражных лент, которые поборются за главные награды кинофестиваля. Всего было отобрано десять заявок.

1. «Доктор». Главные роли в фильме исполнили погибший в ДТП в 2022 году Сергей Пускепалис, а также Ольга Цирсен и Игорь Черневич. Режиссер - Артем Темников.

2. «Огород». В ролях: Валентина Теличкина, Юрий Кутафин, Ольга Лапшина. Режиссер Лариса Садилова.

3. «У самого Белого моря». Главные роли исполнили Борис Галкин, Никита Манец и Дмитрий Куличков. Режиссер Александр Зачиняев. Фильм на Алтае представит Борис Галкин. Кроме того, он проведет встречу со зрителями.

4. «Не хороните меня без Ивана». Роли исполнили: Дарюс Гумаускас, Александр Чичахов. Режиссер Любовь Борисова.

5. «Хронос». В этом фильме также одну из главных ролей исполнил Сергей Пускепалис. Кроме него в ленте сыграли Дмитрий Ендальцев и Софья Лебедева. Режиссерский тандем Романа Просвирина и Дмитрия Аболмасова.

6. «Далекие близкие». Роли исполнили российский актер эстонского происхождения, звезда сериала «Нюхач» Кирилл Кяро, веселушка Ирина Пегова, а также Евгений Мытый, Филипп Авдеев, Екатерина Агеева, Елена Яковлева. Режиссер Иван Соснин.

7. «Дневник поэта». Главные роли исполнили Артур Кунакбаев, Линар Баитов, Арслан Крымчурин, Олеся Шибко. Режиссер ленты Булат Юсупов.

8. «Микулай». Одну из главных ролей в ленте исполнил Виктор Сухоруков – звезда легендарного фильма «Брат» и «Брат-2». Пару ему составил молодой и талантливый Иван Добронравов, а также Варвара Шмыкова и Екатерина Агеева. Режиссер - Ильшат Рахимбай.

9. «Чекаго». Фильм собрал целую плеяду звезд отечественного кино: Юрий Кузнецов, Игорь Жижикин, Иван Кокорин, а также много молодых и перспективных: Данил Стеклов, Аскар Нигамедзянов, Эльдар Сафиканов, Семён Алёшин. Режиссер Николай Рыбников.

10. «Туман». Роли в фильме исполнила красавица Ольга Красько, а также Валерия Репина, Денис Бондаренко, Евгений Харитонов. Режиссер Наталья Гугуева.

Фильмы основного конкурса кинофестиваля покажут в Барнауле в кинотеатрах «Мир», «Пионер», «Премьера», в Бийске в ТЦ «Воскресенье».

Напомним, в этом году Шукшинский кинофестиваль будет включать три конкурсных программы: полнометражного игрового, короткометражного игрового и документального кино.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Купченко, Галкин и дочь Шукшина: кто из звезд приедет на фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» – 2023

В Алтайском крае окончательно утвердили программу Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Рассказываем, какие мероприятия запланированы и кто из звезд посетит регион в этот раз (подробнее)