«Ты настоящий барнаулец, если…»: как продолжили эту фразу жители города

Простые и именитые горожане составили описание настоящего барнаульца Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле живут сотни тысяч людей, и каждый из нас уникален по своей сути. А есть ли качества, которые выделяют настоящего барнаульца? Чем мы отличаемся от жителей других городов? С этой целью корреспондент «Комсомольской правды» вышел на улицы Барнаула и предложил горожанам продолжить фразу: «ты настоящий барнаулец, если…».

Мнение прохожих

Итак, выхожу из редакции, пристаю к первым встречным, но те вместо общения спешат удалиться, бурча под нос: «занят» или «сейчас не могу». Ну что ж, отсутствие ответа – это же тоже ответ. Итак, вношу в свою табличку первые результаты: ты барнаулец, если сильно ты занят в обеденный перерыв.

Выхожу на аллею проспекта Ленина – здесь дела сразу пошли лучше. Это место, где люди никуда не спешат, отдыхают на скамейках, гуляют с детьми.

- Я сама долгое время прожила в Новоалтайске, но мы с барнаульцами похожи. Всегда все люди отзывчивые, открытые и добрые, - говорит Татьяна Карпова, педагог.

Татьяна Карпова Фото: Александр Коровниченко

Чуть дальше встречаю группу студентов. Один из них с готовностью накидывает варианты:

- Настоящий барнаулец - это тот, кто пережил утреннюю «толкучку» в маршрутках. А еще истинный барнаулец никогда не удивится снегу в середине мая, - со смехом рассказывает Теймур Ядигаров, студент медицинского университета.

- А еще ты настоящий барнаулец, если без труда ориентируешься в парке «Изумрудный», - добавляет Дарья Астанина, студентка Алтайского государственного университета.

Ядигаров Теймур и Астанина Дарья Фото: из личного архива героя(ев) публикации

На улице Гоголя встречаю двух милых женщин - Антонину и Елену. Они работают уборщицами. На мой вопрос сразу же теряются:

- Вот так всегда, когда спрашивают и вспомнить нечего. Ну, наверное, настоящий барнаулец – это тот, кто обязательно исходил вдоль и поперек Нагорный парк и набережную Оби, - говорит Антонина.

Елена и Антонина Фото: Александр Коровниченко

Далее задаю свой вопрос женщине, которая неспешно идет навстречу:

- Я считаю, что настоящий барнаулец должен быть посвящен культурно. Обязательно нужно ходить в театры, на концерты, в кино. Мы должны быть культурной столицей Сибири, - делится мнением пенсионерка Надежда Грязева.

Надежда Грязева Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Мнение известных барнаульцев

Мнение прохожих на улицах мы узнали. А вот интересно, что скажут известные люди нашего города, которым мы также предложили продолжить фразу «ты настоящий барнаулец, если…»

Сергей Акопян, директор Алтайской летной школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой им. Героя Советского Союза К. Г. Павлюкова. Фото: сайт Алтайская летная школа

- Когда воспитываешь пацанов, то первое что приходит на ум, что ты настоящий барнаулец, если ты патриот малой Родины, - говорит Сергей Акопян, директор Алтайской летной школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой им. Героя Советского Союза К. Г. Павлюкова. – И вообще, здесь живут самые настоящие и честные люди. Недаром говорят, что Барнаул – столица Мира!

Александр Барбашин, спортсмен, основатель школы бодибилдинга и фитнеса Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Ты настоящий барнаулец, если отвечаешь за свои слова, - говорит Александр Барбашин, спортсмен, основатель школы бодибилдинга и фитнеса. – Я много общаюсь с людьми в России и за рубежом. И про нас, про сибиряков, говорят, что мы люди тяжелые и где-то грубоватые, но с нами можно вести дела, потому что свое дело мы всегда доводим до конца.

Виктория Гальцева, прима Алтайского государственного музыкального театра Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Настоящий барнаулец знает, где находится «Турина гора», - размышляет Виктория Гальцева, прима Алтайского государственного музыкального театра. - А еще житель Барнаула должен знать, где продаются барнаульские конфеты. Правильный ответ – на старой кондитерской фабрике. Это лакомство у меня заказывают знакомые со всей России.

Евгений Тимошенский, кандидат медицинских наук, главный оториноларинголог Алтайского края Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

- Ты настоящий барнаулец, если ты рад возвращаться в свой город из любой поездки, - считает Евгений Тимошенский, кандидат медицинских наук, главный оториноларинголог Алтайского края.

Владислав Вакаев, директор парка «Изумрудный» Фото: Евгения САВИНА

- Если не ограничиваешься пространством своей квартиры, - говорит Владислав Вакаев, директор парка «Изумрудный». - Ты настоящий горожанин, если стараешься делать все зависимое от тебя, чтобы произошли положительные изменения во всем городе. Таких людей надо как можно больше!

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