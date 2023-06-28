Алтайские истории Пакратова-Черного: посылка с картошкой, дебош в самолете и первые стихи

Артисту исполнилось 74 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Александр Панкратов-Черный 28 июня отмечает день рождения. Известному актеру исполняется 74 года. В честь знакового события для своего земляка «КП-Барнаул» вспоминает об интересных фактах из его биографии, которая связана с Алтаем.

Почему Черный?

Александр Панкратов-Черный родился в селе Конево Панкрушихинского района Алтайского края. Однако на малой родине не задержался, так как с детства мечтал стать клоуном. После восьмого класса школы он уехал в Горький (ныне Нижний Новгород) и поступил Горьковское театральное училище.

Некоторое время Панкратов-Черный играл в театре, а в 1976 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. И вот тут появляется первый интересный факт его биографии. Вообще, фамилию «Панкратова» носила его матушка и ей она досталась от первого мужа. А у родного отца была другая – Гузев. Он умер в 1952 году. Желая защитить своего наследника от преследований в голодные годы, мать дала Александру фамилию первого мужа. Сама же она тоже носила двойную - Агриппина Токорева-Панкратова.

Так как в институте на одном курсе оказалось сразу два Александра Панкратова, то наш земляк решил взять себе псевдоним. А «Черный» якобы из-за цвета волос, доставшегося от предков-казаков.

Голодные годы

Мать артиста Агриппина не была рада тому, что сын выбрал актерскую стезю. Она надеялась, что он станет военным, поскольку это было престижно, а еще полагалось полное гособеспечение.

В семье были сложные времена: после смерти мужа у Агриппины осталось четверо детей. Спустя непродолжительное время двое умерли. Остался только Александр и его сестра Зинаида.

Когда будущий народный артист РФ уехал в Горький, ему там тоже пришлось несладко. Он откровенно голодал, а мать, которая так и осталась жить на Алтае, стараясь помочь, раз в месяц высылала продукты. В посылке было несколько картофелин.

Поэт

Помимо того, что Александр Панкратов-Черный актер театра и кино, он еще и поэт. Да-да, такой пункт в его творческой биографии тоже присутствует. Он начал писать еще в школе, когда жил на Алтае. В основном его литературные работы относят к 60-м и 90-м годам. Предположительно такой большой промежуток между выпуском стихов может быть связан с тем, что в этот период Александр Васильевич много снимался в кино.

В 17 лет он даже побывал на Первом Всесоюзном семинаре молодых поэтов. Но первые стихи, в основном, писал для себя и близких. Иногда они выходили на страницах газет и журналов, в том числе в «Комсомольской правде», а как самостоятельные издания не выходили. Дебютный сборник стихов «Шаги к стихам» был выпущен только в 1996 году. А за вторую книгу «Хочу сказать» артист удостоился нескольких литературных премий.

Родина

Актер в обязательном порядке хотя бы раз в год приезжает на Алтай. Иногда его визиты связаны с гастролями, но чаще всего его можно встретить на Всероссийском фестивале народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова «Земляки».

Правда, иногда эти поездки омрачаются скандалами. Уже несколько раз артиста просили покинуть творческие вечера в Верх-Обском, а в 2019 году Панкратова высадили с рейса Барнаул-Москва. Сразу после того, как сел в самолет, Александр попросил у стюарда 100 грамм водки, однако члену экипажа показалось, что пассажир на тот момент уже был пьян и вообще вел себя неадекватно. Он сообщил об этом капитану и тот распорядился высадить дебошира до взлета.

За артистом прислали полицейских, а он вышел из бизнес-класса в эконом, и попросил у других пассажиров прощение за задержку самолета.

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