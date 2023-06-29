Заразившийся чумой житель Алтая находится в критическом состоянии

В регионе ввели ограничительные меры Фото: Олег УКЛАДОВ

В Монголии, граничащей с Республикой Алтай, зафиксировали случай заражения бубонной чумой. В больницу попал 21-летний молодой человек.

По информации Национального центра зоонозных инфекций страны, случай был зарегистрирован в сомоне Бугат Гоби-Алтайского аймака. Пациента госпитализировали в областную больницу 26 июня. Медики оценивают его состояние как критическое. У него высокая температура и ряд других симптомов.

– Срочно изолированы контактировавшие с ним 40 человек, - цитирует ТАСС сотрудника центра.

Лабораторно пока диагноз официально не подтвержден, но все признаки и симптомы говорят о том, что это именно чума.

Роспотребнадзор России на данный момент успокаивает: территория, где был зафиксирован случай, находится на удалении 500 км от границы с Алтаем.

– Риск завоза заболевания с этой территории исключен, - подчеркивают в ведомстве.

Сейчас в аймаке ввели ограничительные меры. Установили и изолировали всех людей, подвергшиеся риску заражения. Уже известно, что самочувствие пациента ухудшилось после того, как он съел мясо сурка. Скорее всего, он был инфицирован, ведь в том месте есть природный очаг.

В областной больнице, где находится молодой человек, ввели режим инфекционного контроля. А в регионе - режим повышенной готовности на ближайшие шесть дней. Въезд и выезд людей за пределы поселения Бугат и аймака ограничены, также временно запрещена продажа спиртных напитков. Больницы переведены в особый режим работы.

Стоит отметить, что по данным Национального центра изучения зоонозных заболеваний на текущий момент в Монголии насчитывается 137 природных очагов бубонной чумы в 17 регионах страны.

В России же самым активным из 11 выявленных природных очагов чумы является Горно-Алтайский. На него приходится 52,7% всех положительных находок. В последний раз случай заболевания чумой в республике был зафиксирован в 2016 году, когда заболел 10-летний мальчик. Несмотря на все действующие в регионе запреты на добычу сурка, его родственники принесли в дом тушу, а ребенок принимал участие в ее разделке. Только благодаря тому, что родители вовремя обратились к медикам, его удалось спасти. Кроме того, у школьника была прививка.

Сейчас же сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проводят объезды стоянок в Кош-Агачском районе, в месте, где располагается природный очаг. На днях они уже проехали 19 стоянок в Мухор-Тархатинском и Ортолыкском сельских поселениях. Специалисты напоминают населению, что охота на сурка запрещена. К тому же необходимо проводить своевременную дезинсекцию и дератизацию.

– Нарушений при объезде не выявлено, - подчеркивают в управлении.

Сейчас ситуация с возможным завозом чумы из Монголии в Россию находится на особом контроле и в плотном взаимодействии с монгольскими коллегами. В автомобильном пункте пропуска «Ташанта» сотрудники Роспотребнадзора ведут строгий осмотр всех прибывающих на предмет наличия признаков заболевания, а также проверяют машины на наличие опасных грузов.

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