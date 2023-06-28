В алтайском заповеднике показали, как подросли медвежата-сироты Тишка и Тоша

Медвежата немного подросли. Фото: Роман Воробьёв, Татьяна Клименко Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

Подросших медвежат-сирот Тишку и Тошу выпустили в вольер в Алтайском заповеднике. Ученые показали, как выглядят малыши и рассказали о их жизни.

Двухмесячные медвежата сразу же освоили новую территорию внутри вольера и с удовольствием приняли водные процедуры в подготовленном для них маленьком проточном водоеме. Также они активно копали землю и принюхиваться к окружившим запахам леса.

– Не обошлось и без курьёза - медвежонок из Алтайского края, после выхода из клетки испугался открытого пространства и поспешил спрятаться обратно, – поделились сотрудники заповедника.

Они добавили, что медвежата-сироты Тишка и Тоша не дрались с другом и другом и в целом вообще не проявляли никакой агрессии. Малыши сразу стали держаться вместе. Их выпустили в вольер в день рождение и день памяти Валентина Сергеевича Пажетнова – заслуженного эколога России, доктора биологических наук, автора уникальной методики выращивания медвежат-сирот и возвращения их в природу.

В ближайшее время специалистам заповедника предстоит масштабная работа по реабилитации малышей-сирот. Задача ученых не только вырастить медвежат, но и сформировать у них правильное поведение для того, чтобы в будущем они могли самостоятельно жить в дикой природе. Когда медвежата подрастут, их отправят в прителецкую тайгу, где они уже будут существовать без участия людей.

Ранее мы подробно рассказывали о судьбе этих двух медвежат. Первого малыша сняли с дерева у одной из турбаз недалеко от села Артыбаш, где он просидел несколько дней. Скорее всего его мать погибла, а спасаясь от собак или сородичей он поспешил забраться повыше. Помочь медвежонку было непросто, ведь несмотря на маленькие размеры, это настоящий дикий зверь, который отчаянно цеплялся за дерево.

Другого медвежонка с трамвай лапы заметили в селе Покровка Чарышского района Алтайского края. Малыш сам вышел к людям, чтобы найти помощь. Охотинспекторы поймали его и отдали ветеринарам центра «Ноев ковчег». К счастью, перелом лапы оказался несерьезным и вскоре его также доставили в алтайский биосферный заповедник.

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