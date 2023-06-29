Кто хочет - ищет возможности

Участники церемонии Фото: Олег УКЛАДОВ

23 июня в Барнауле прошла торжественная встреча с победителями, призерами и участниками заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) и их педагогами. Корреспондент «Комсомолки» пообщалась с одним из уникумов – Егором Кривощековым.

Александр Чередник и Егор Кривощеков Фото: Олег УКЛАДОВ

Егор учится в барнаульском лицее №124, с 5 класса занимается в образовательном Центре «Наследники Ползунова». В апреле этого года он стал победителем Всероссийской олимпиады школьников по физике среди учащихся 9 классов.

Церемония награждения Фото: Олег УКЛАДОВ

Эта олимпиада старейшая в нашей стране. Она проводится по 24 предметам и состоит из четырех этапов: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.

- Я много тренировался, решал бессчетное число различных задач олимпиад высокого уровня прошлых лет, принимал участие в профильных сменах на базе образовательного центра «Сириус»*, участвовал в олимпиадных сменах Фонда Андрея Мельниченко. Поэтому в этом году был уверен, что у меня все получится, – рассказывает Егор Кривощеков. – Я очень благодарен учителям моего лицея и преподавателям Центра «Наследники Ползунова» за полученные знания, а особенно Константину Васильевичу Соломатину, тренеру по олимпиадной физике, а также Дмитрию Николаевичу Оскорбину, преподавателю олимпиадной математики. Отдельные слова благодарности Фонду Андрея Мельниченко за возможность получать достойное образование.

В первом этапе ВсОШ по физике приняли участие 700000 человек, на второй прошли 141000 школьников, на третий – 7000. В финале среди 9, 10, 11 классов соревновались 383 человека.

Теперь Егору открыты двери в любой вуз нашей страны для поступления на профильное направление без вступительных испытаний. В течение 4 лет он может воспользоваться этой заслуженной привилегией. Фонд Андрея Мельниченко в качестве дополнительного поощрения выплачивает своим воспитанникам, ставшим победителями Всероссийской олимпиады школьников, 500 000 рублей, а также стипендию при обучении в вузе.

Стоит отметить, что еще четверо алтайских ребят из Бийского лицея-интерната, воспитанники филиала Центра «Наследники Ползунова», стали призерами ВсОШ по физике, в очередной раз подтвердив почетный статус своей малой родины – наукоград.

Барнаульский детский хор Инессы Грицай Фото: Олег УКЛАДОВ

МНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

Анатолий Кривощеков, отец победителя ВсОШ по физике и воспитанника ЦДНИТТ «Наследники Ползунова»:

- Детство – важный период в жизни каждого человека, когда закладывается фундамент личности. Дети – неопытные художники, мы – взрослые, помогаем им вырисовывать картину мира. На самом деле, это ювелирная работа! Главное, чтобы рамки картины не ограничивали и не сужали сознание ребенка. В это время особенно важно сформировать правильные ориентиры на будущее.

Семья Кривощековых Фото: Олег УКЛАДОВ

Бытует мнение, что хорошее образование стоит дорого. И будь ты хоть семи пядей во лбу, если у родителей нет денег, то, как говорится, «выше головы не прыгнешь». Опасность в том, что эта неэффективная установка способна на корню загубить юные дарования, а также наложить отпечаток на профессиональное развитие и карьерный рост в целом. И какие бы знания и возможности ни давались человеку в будущем бесплатно, он их либо не заметит, либо будет считать бесполезными.

Все ограничения в нашей голове! Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет - ищет причины. А возможностей в наше время предостаточно и для детей, и для взрослых, было бы желание!

Я считаю, что алтайские школьники при наставничестве и поддержке взрослых могут достичь высоких результатов в масштабе страны, и что есть в этом мире ресурсы, которые гораздо дороже денег, – это знания и время, которое человек вкладывает в свое развитие. Знания – это вклад, который никогда не обесценится.

Обучение приносит дивиденды уже само по себе, ведь ты получаешь новую полезную информацию, расширяешь свой кругозор, становишься более компетентным в каких-то вопросах, оттачиваешь навыки, мастерство. Оно увеличивает вероятность получения какой-то дополнительной, неочевидной на первый взгляд выгоды.

Участники церемонии Фото: Олег УКЛАДОВ

Мир не стоит на месте, тенденции меняются, нужно постоянно держать руку на пульсе происходящих перемен, изучать новые технологии, чтобы быть по-настоящему эффективным в жизни.

Хочешь быть востребованным – не ограничивайся уже имеющимися знаниями. Не игнорируй новое, не отмахивайся от возможностей, которые находятся от тебя на расстоянии вытянутой руки, проявляй инициативу, учись видеть на перспективу, не бойся брать на себя ответственность. Действуй! Только от нас зависит, каким будет наше будущее и будущее наших детей.

СПРАВКА КП

В Алтайском крае талантливые школьники могут пройти обучение на базе Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова». Он создан при активной и всесторонней поддержке Благотворительного фонда Андрея Мельниченко. Филиалы Центра также есть в Бийске и Рубцовске.

Основная работа таких образовательных площадок заключается в выявлении талантов и творческого потенциала одаренных детей, их развитии в области естественных и точных наук, ранней профориентации, прививании школьникам навыков ведения научно-исследовательской работы. Центры ориентируются на реализацию особого подхода к изучению химии, физики, математики, робототехники, информатики и программирования, а также астрономии.

Примечательно то, что обучение в таких образовательных центрах для школьников 5-11 классов совершенно БЕСПЛАТНО! Нужно лишь пройти вступительные испытания - выполнить задания.

Центр «Наследники Ползунова» осуществляет подготовку школьников к предметным олимпиадам, научно-техническим конкурсам и научно-практическим конференциям различного уровня (муниципальным, региональным, всероссийским, международным и т.д.). Победители и призеры олимпиад получают привилегии при поступлении в вузы.

ВАЖНО!

ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» ведет подготовку школьников по следующим направлениям:

5−6 классы

Пропедевтика. Включает в себя изучение одновременно пяти предметов: математика, физика, химия, техническое творчество, информатика и основы алгоритмизации.

5−11 классы

Робототехника. Включает в себя изучение одновременно пяти предметов: математика, физика, робототехника, техническое творчество, информатика и основы алгоритмизации.

7−11 классы

Математика, физика, химия, программирование.

ЦИФРА

14 дипломов победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников по разным предметам получили ребята из Алтайского края в этом году.

*«Сириус» - образовательный центр. Создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ В.В. Путина. Фонд учрежден в 2014 году выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства. Ежемесячно в «Сириус» приезжают учиться и отдыхать 800 талантливых детей в возрасте 10-17 лет из всех регионов России. Проезд и пребывание для них БЕСПЛАТНЫЕ. Ребят сопровождают более 100 лучших преподавателей и тренеров, повышающих в Центре свою квалификацию.

Александр Чередник и Илья Никишин Фото: Олег УКЛАДОВ

Александр Аполонский Фото: Олег УКЛАДОВ

Александр Чередник и Александр Аполонский Фото: Олег УКЛАДОВ

Александр Чередник и Константин Соломатин Фото: Олег УКЛАДОВ

Александр Чередник награждает Виктора и Валентину Рыбицких Фото: Олег УКЛАДОВ

Галина Синицына и Денис Воробьев Фото: Олег УКЛАДОВ

Галина Синицына и Никита Вейда Фото: Олег УКЛАДОВ

Игорь Степаненко и Софья Недосейкина Фото: Олег УКЛАДОВ