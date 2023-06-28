Диспансеризация сохраняет здоровье

Для населения диспансеризация проводится 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно. Фото: пресс-служба ТФОМС АК

Профилактические мероприятия для населения проводятся бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования.

С этой целью ежегодно из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края на финансирование различных профилактических мероприятий направляется более 1 млрд рублей, это позволяет существенно увеличить объемы профилактической помощи и бесплатно обследовать порядка миллиона жителей края, в том числе на раннее выявление онкологических и социально значимых заболеваний, что способствует решению ключевой задачи, которая стоит перед системой здравоохранения, - повышение продолжительности жизни граждан.

Как проходит диспансеризация

Для населения диспансеризация проводится 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно. В возрасте 40 лет и старше - ежегодно. Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно. Главное отличие диспансеризации от профосмотров в том, что к исследованиям основных показателей здоровья добавляются онкоскрининги на 7 самых распространенных локализаций онкологических заболеваний. Кроме того, исследования на онкозаболевания проводятся по полу и возрасту.

Диспансеризация проходит в 2 этапа. Сначала проводится набор обязательных исследований и консультация терапевта.

На первом этапе проводятся следующие обследования:

- проведение опроса (анкетирование);

- измерение роста, веса, индекса массы тела;

- измерение артериального давления;

- определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови;

- флюорография легких 1 раз в 2 года;

- определение относительного сердечно-сосудистого риска (с 18 до 39 лет - 1 раз в год);

- ЭКГ в покое (с 35 лет ежегодно);

- индивидуальное профилактическое консультирование (1 раз в 3 года);

Пациентам от 40 лет и старше проводят еще несколько обследований:

- анализ крови на гемоглобин, лейкоциты и скорость оседания эритроцитов (СОЭ) (ежегодно);

- анализ кала на скрытую кровь (для выявления опухолей и полипов толстого кишечника до 64 лет - 1 раз в 2 года, в возрасте от 65 до 75 лет ежегодно);

- определение абсолютного сердечно-сосудистого риска лицам (до 64 лет ежегодно);

- измерение внутриглазного давления (ежегодно);

- эзофагогастродуоденоскопия (1 раз в возрасте 45 лет);

Для женщин:

- осмотр фельдшером (акушеркой), врачом-гинекологом - ежегодно с 18 лет;

- взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование для женщин в возрасте от 18 до 64 лет (1 раз в 3 года);

- маммография проводится в возрасте от 40 до 75 лет - 1 раз в 2 года;

Для мужчин:

- определение простат-специфического антигена в крови в возрасте от 45 до 60 лет - 1 раз в 5 лет и в 64 года.

Фото: пресс-служба ТФОМС АК

Особое внимание переболевшим COVID-19

Те жители края, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, могут пройти углубленную диспансеризацию. В первую очередь обследования необходимы тем гражданам, переболевшим коронавирусной инфекцией (спустя 60 дней после выздоровления), которые страдают хроническими заболеваниями. Кроме того, углубленную диспансеризацию могут провести по инициативе гражданина, в медицинской карте которого нет сведений о перенесенном COVID-19.

В рамках углубленной диспансеризации к общим обследованиям добавлены следующие:

- измерение сатурации - то есть концентрации кислорода в артериальной крови. Этот тест помогает определить, как пациент переносит физические нагрузки и есть ли улучшения после выздоровления от COVID-19;

- тест с 6-минутной ходьбой. Измеряется максимальное расстояние, которое человек проходит в удобном для него темпе за 6 минут. Данные теста используют, чтобы понять реакцию на лечение COVID-19 и спрогнозировать риск инвалидности или смерти у людей с заболеваниями сердца и легких;

- спирометрия - оценивает работу легких после перенесенной коронавирусной инфекции, измеряя объем воздуха и как он быстро через них проходит;

- анализ крови на концентрацию D-димера - предназначен людям, переболевшим коронавирусом в средней или тяжелой форме. Анализ выявляет признаки тромбообразования;

- общий и биохимический анализ крови для оценки общего состояния пациента;

- прием (осмотр) врачом-терапевтом (участковым терапевтом, врачом общей практики) по итогам углубленной диспансеризации.

Если по результатам первого этапа диспансеризации отклонений в состоянии здоровья не выявлено - диспансеризация завершается. При выявлении отклонений на втором этапе для уточнения диагноза врач-терапевт может направить на дополнительные обследования.

Куда обращаться

Пройти профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию можно в медицинской организации по месту жительства (прикрепления): в поликлинике, в отделении общей врачебной практики (семейной медицины), во врачебной амбулатории, ФАП и др. Для удобства в поликлиниках работает дистанционная запись на профилактические осмотры. Записаться на диспансеризацию и профосмотр можно и через портал госуслуг. Диспансеризацию можно пройти в вечерние часы и по субботам. Согласно статье 185.1 ТК РФ установлено освобождение сотрудников от работы на 1 или 2 дня для прохождения диспансеризации, с сохранением среднего заработка за дни, предоставленные работникам для прохождения диспансеризации. Работники предпенсионного возраста и работники, которые уже получают пенсию по старости или за выслугу лет, имеют право на освобождение от работы на 2 рабочих дня 1 раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка. Чтобы получить выходной для диспансеризации, достаточно написать заявление и согласовать с работодателем день освобождения.

Пригласят страховые представители

В рамках информационного сопровождения страховые медицинские компании приглашают застрахованных пройти профилактические мероприятия. Такое информирование ведется через SMS-сообщения, телефонный обзвон, почтовые отправления или электронные письма. В дальнейшем специалисты контролируют прохождение профилактических мероприятий, тем, кто не откликнулся, направляются повторные напоминания, стараясь обеспечить максимальный отклик на приглашение. После прохождения диспансеризации особое внимание уделяется тем пациентам, у которых выявлены риски развития заболеваний.

Пристальное внимание диспансерному наблюдению

Диспансерное наблюдение проводится за пациентами с хроническими заболеваниями, а также находящимися в восстановительном периоде после перенесенных острых заболеваний, для своевременного выявления или предупреждения осложнений, обострений заболеваний и эффективной реабилитации. Это пациенты с сахарным диабетом второго типа, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, заболеваниями ЖКТ, хроническими заболеваниями почек. Пристальному вниманию врачей также подлежат пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также после оперативных вмешательств на сердце и сосудах, инфаркта и инсульта и т.д. Диспансерное наблюдение осуществляет врач-терапевт, фельдшер ФАПа, а также врачи-специалисты.

При этом врач, который контролирует состояние больного, не только проводит обследования и назначает необходимое лечение, но также обучает пациента навыкам контроля за своим состоянием и действиям, которые он может предпринять в случае возникновения угрожающего жизни состояния.

Важно!

Профилактические мероприятия для населения проводятся бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования.

Бесплатную диспансеризацию могут пройти все застрахованные в системе ОМС граждане:

- с 18 до 39 лет каждые три года;

- с 40 лет - ежегодно.

Основная цель диспансеризации - раннее выявление болезней системы кровообращения, злокачественных новообразований, сахарного диабета, хронических болезней легких. То есть тех хронических неинфекционных заболеваний, которые чаще всего приводят к инвалидности и преждевременной смертности.

Полезные телефоны

Проконсультироваться по вопросам прохождения профилактических мероприятий можно по телефонам «горячей линии» Контакт-центра в сфере ОМС:

- Территориальный фонд ОМС Алтайского края: 8-800-775-85-65 (звонок бесплатный).

- Алтайский филиал ООО «СМК РЕСО-Мед»: тел.(3852)55-67-67, 8-800-200-92-04 (круглосуточно, звонок бесплатный)

- Филиал ООО «Капитал МС» в Алтайском крае: тел.(3852) 20-28-22, 8-800-100-81-02 (круглосуточно, звонок бесплатный)