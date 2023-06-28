Барнаульцы выбирают службу по контракту

Чаще всего на контрактную службу идут молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле растет число желающих вступить на службу по контракту. О том, какие требования предъявляют к будущим защитникам Отечества и какие привилегии получают они, рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту города Барнаула, подполковник Дмитрий Козлов.

Индивидуальный отбор

Чаще всего на контрактную службу идут молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет.

- Таким образом, они выполняют свой конституционный долг, получая дополнительные привилегии. В частности, право выбора места службы, рода войск и должности, высокое денежное довольствие, - говорит подполковник.

Сейчас возрастные ограничения сняты, поэтому среди кандидатов встречаются мужчины старше 50 лет. Зачастую они просят направить их для прохождения службы в конкретную часть, где уже находятся их родственники или товарищи.

Отбор ведется в индивидуальном порядке. Комиссия изучает уровень образования, профессиональные качества и навыки, но самое важное - медицинские показатели будущего контрактника.

- Нужно понимать, что каждое подразделение - это команда, люди работают сообща. И если хотя бы один из военнослужащих не соответствует заявленным требованиям по состоянию здоровья, физически не способен выполнять задачи по предназначению, то в критической ситуации это может повлиять на эффективность и жизнеспособность всего коллектива, - объясняет Дмитрий Козлов.

После того, как гражданин пройдет все обследования и беседы, с ним заключат контракт, и он официально становится военнослужащим. В пункте отбора вместе с предписанием ему выдают документы для бесплатного проезда до места дислокации воинской части. На месте он в обязательном порядке проходит обучение. Если часть не может его обеспечить, то новобранца могут направить в специализированный учебный центр.

Льготы и привилегии

Служащие по контракту получают привилегии и льготы, как все военнослужащие. Кроме того, они получают зарплату, медицинское, продовольственное, вещевое обеспечение, а также им предоставляют жилье. Также, по словам Дмитрия Козлова, контрактники имеют право на федеральные и региональные гарантии. А еще они имеют право на льготную пенсию.

После подписания контракта сумма ежемесячных выплат при службе в месте постоянной дислокации воинской части составляет около 40 тысяч рублей (в период СВО всем заключившим контракт устанавливается надбавка 60%, в обычное время - 25%, за счет этого денежное довольствие тем, кто заключает контракт сейчас, зарплата выше). При выполнении задач в районах СВО денежное довольствие составляет от 204 000 рублей.

Профессиональные военные имеют право на оплачиваемый отпуск не реже одного раза в полгода, который как минимум должен составлять не менее двух недель. При этом дни, потраченные на проезд к месту отпуска и обратно, не учитываются.

Все в один день

Чтобы поступить на службу по контракту, необходимо прийти в пункт отбора. Предварительно следует подать заявление через Госуслуги, на сайте Минобороны РФ, по телефону «горячей линии», через военкомат по месту воинского учета или непосредственно в пункт отбора.

При себе необходимо иметь паспорт, военный билет, свидетельства о браке и рождении детей, документы об образовании. Вся процедура отбора длится около одного дня.

- С кандидатами из отдаленных районов края работаем дистанционно. Они прибывают в пункт отбора, чтобы предоставить документы для оформления личного дела и заключения контракта, - добавляет подполковник.

В Барнауле пункт отбора на службу по контракту работает по адресу: ул. Цеховая, 25.

Кстати

Женщины также могут поступить на службу. Правда, в их случае перечень воинских обязанностей значительно сужен. К примеру, они могут занимать медицинские должности или кадровые, работать психологами или отвечать за материально-техническое обеспечение. Причем сейчас число представительниц слабого пола, желающих поступить на службу по контракту, значительно больше, чем вакантных мест.