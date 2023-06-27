Алтайский край накроют дожди и грозы

В регионе испортится погода Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае испортится погода. Регион накроют дожди и грозы, также усилится ветер. Подробнее том, каким будет конец июня, рассказала Наталия Кобякова, дежурный синоптик регионального Гидрометцентра.

Из-за прохождения глубокого юго-западного циклона ночью и днем 28 июня в регионе пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, в восточных районах местами выпадет град. Также усилится ветер, в некоторых районах не исключены порывы до 22 м/с, а при грозах шквалы до 25 м/с. В дневное время температура воздуха составит +21…+26 градусов.

В четверг, 29 июня, кратковременные дожди ожидаются на большей части Алтайского края. Ночью столбики термометров покажут +8…+13, а днем +18…+23 градуса.

В последний день июня-2023 регион также накроют кратковременные дожди с грозами. При этом температура воздуха пойдет на повышение. В ночные часы прогнозируют +7…+12, а днем уже +20…+25 градусов.

В региональном управлении МЧС во время сильного ветра призывают переждать непогоду в капитальном строении. На улице следует обходить рекламные щиты и слабо укрепленные конструкции. Не стоит прятаться за деревьями. Автомобиль нужно парковать в гараж, а если его нет – также вдали от деревьев.

– Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону 101, – резюмировали в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В МЧС предупреждают о дождях и усилении ветра в Алтайском крае

Местами возможны грозы (подробнее)