В Барнауле на выставке «Сибирь-XIII» покажут 1500 произведений 700 художников

Выставка начнет работать 5 июля Фото: Министерство культуры Алтайского края

5 июля в барнаульской «Титов Арене» откроют масштабную выставку «Сибирь – XIII». Жители и гости города смогут видеть 1500 произведений более 700 художников. О том, почему это мероприятие не стоит пропускать, рассказали в минкультуры региона.

В «Титов Арене» уже установили профессиональное оборудование и размещают первые произведения художников из Кемеровской и Омской областей, а также Республики Хакасия и Красноярского края. В последний раз Барнаул принимал выставку такого масштаба 43 года назад, тогда в краевой столице проходила «Социалистическая Сибирь».

Всего гости «Сибирь — XIII» смогут увидеть 1500 работ 713 художников, из которых более 100 – представители Алтайского края. Экспозиция займет четыре тысячи квадратных метров.

– Таких выставок у нас еще не было. Тут можно заблудиться, чтобы этого не произошло, в помещении работали дизайнеры. Они спроектировали так, чтобы посещение выставки было понятным и логичным. Всё разбито на сектора. Самый большой блок - это живопись, затем графика, скульптура и ДПИ, – отметил Дмитрий Петренко, руководитель алтайского отделения Союза художников.

За право проводить столь масштабную выставку Барнаул конкурировал с Новокузнецком, Кемерово и Красноярском. Эксперты, в том числе, учли опыт проведения в Алтайском крае «Аз Арт. Сибирь». Это мероприятие показало, что в регионе есть команда и площадка, которая может принять работы

Выставка откроет свои двери в 14 часов 5 июля и будет работать до 29 числа. В «Титов Арене» планируют провести 6 мастер-классов от известных художников, а также 8 лекций.

– Вход на выставку и все мероприятия проекта будет бесплатными, – подчеркнули в минкультуры.

Напомним, в 2021 году в Барнауле прошла крупнейшая в Сибири выставка молодых художников «Аз.Арт. Сибирь». В своих произведениях они пытались осмыслить исторические события и отразить на холсте проблемы современности, экспериментировали с формой и цветом, а также пробовали заглянуть вглубь человеческой души. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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