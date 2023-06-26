«Ясновидящая» из Славгорода украла у знакомой почти полмиллиона рублей

Славгородский городской суд признал шарлатанку виновной Фото: Лилия ФОМИНА

Еще одна доверчивая женщина стала жертвой псевдогадалки. Причем об обмане она не догадывалась два года и передавала деньги, желая решить семейные проблемы. Подробности рассказали в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Жительница Славгородского городского округа познакомилась с потерпевшей в марте 2020 года и рассказала ей о гадалке – некой Наталье Анатольевне.

- Потерпевшая заинтересовалась, поскольку у неё имелись семейные проблемы, в решении которых, как ей казалось, ей должна помочь ясновидящая, - отметили в пресс-службе ведомства.

Когда жертва «клюнула», осужденная предложила ей свои услуги в качестве посредницы, так как гадалка якобы лично никого не принимает. В итоге с сентября 2020 по октябрь 2022 года доверчивая женщина передавала посреднице деньги и свои вопросы, та их прикарманивала и тратила на свои нужды. Для того, чтобы легенда о ясновидящей выглядела правдоподобно, она еще и создала страницы гадалки в «Одноклассниках» и WhatsApp. За два года мошенница получила более 453 тысяч рублей.

В итоге Славгородский городской суд признал шарлатанку виновной и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года шесть месяцев. Также потерпевшей удалось отсудить 449 660, 95 рублей.

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