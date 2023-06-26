На Алтае дочь Рождественского посвятили в пионеры, выписали паспорт и напоили кедровухой

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Под затяжной дождь в Косихе провели заключительную программу литературного фестиваля Роберта Рождественского. Несмотря на непогоду, финальный день собрал больше четырех тысяч гостей и участников.

Молодое поколение

– Вас погода не пугает? Меня – нет, - внезапно обратился к журналистам солист группы «Квартет ПРО» Павел Лаус. – Мне сейчас вообще сказали, что за последние десять лет впервые такая погода. А лет пять назад была какая-то сумасшедшая жара… Но несмотря на погоду, мы будем петь живьем. Просто это (погода, - прим. ред.) такие условия и мы вынуждены с ними мириться. Ничего страшного, у нас были хуже случаи. В прошлом году мы пели на 9 мая в град. Было что-то невероятное! Поэтому сегодня еще лайтовый вариант.

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Артисты, к слову, оказались людьми подготовленными, захватили с собой теплую одежду. Но все же рисковать не стали и до самого выхода на сцену в парадно-выходные костюмы не переодевались. Все же надо беречь здоровье и свой самый главный инструмент – голос, ведь песни Рождественского на музыку не менее выдающихся композиторов, это особенный материал, к которому надо подходить основательно. Не каждому дано его прочувствовать и понять. Особенно это касается молодого поколения артистов, к которому в том числе можно отнести «Квартет ПРО». Ребята только-только выпустились из проекта для одаренных и талантливых детей «Белый пароход».

– Слава Богу, образование позволяет немного больше понимать, что это такое. А вообще, чтобы понимать и исполнять этот материал, наверное, надо быть чуть-чуть постарше. То, что раньше творили люди в тандеме, если мы говорим про стихи и музыку, то это были великие тандемы и великие песни. Да и время было особенное. Мне кажется, многие со мной согласятся, что раньше люди сочиняли стихи, а сейчас сочиняют тексты, какую-то непонятную рифму. Поэтому я очень рад, что мы, как представители молодого поколения на данном фестивале можем исполнять такие песни, и для нас это большая радость соприкасаться с этими великими строками, - говорит Павел. – У каждого исполнителя есть свой зритель, но все зависит от артиста. Если он хочет нести в массы хорошую музыку, то он и будет исполнять такие песни, а если хочет петь просто «тыц-тыц», то он и будет выступать на соответствующих мероприятиях. Мы стараемся нести в массы ту музыку, которой нас учили с детства. Хорошую правильную музыку. И я думаю, что у нас это неплохо получается. Хотя и «тыц-тыц» тоже хорошо получается. Все же зависит от конкретного мероприятия, но вот такие концерты как у вас сейчас – это для нас как глоток свежего воздуха.

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

В рамках своего выступления на сцене в Яру Любви «Квартет ПРО» исполнил две песни на стихи Роберта Рождественского: «Песня о далекой Родине» и «Верит людям Земля». Вторую, кстати, ребята спели вместе с юными барнаульскими вокалистами Матвеем и Михаилом Лысяковыми. Братья являются участниками фестиваля для одаренных детей и молодежи «Белый пароход» и в этом году они дебютировали на сцене Большого театра.

– Земляки должны гордиться такими ребятами, - уверены музыканты.

Атмосфера колоссальной любви

Кроме «Квартета ПРО» местную публику порадовала своим выступлением Мариам Мерабова. Она с полнейшим восторгом воспринимала все, что происходило вокруг, и даже пасмурная погода ее нисколько не смутила:

- У природы нет плохой погоды. Ну да, немного холодновато, да ну и ладно. Во всем есть своя прелесть. Есть такое выражение: «Красота в глазах смотрящего». Надо с благодарностью принимать все, что есть. Сегодня такая погода, в другой день другая. Надо научиться любоваться тем, что есть. Не то чтобы я даю совет, нет, я рассказываю про себя, - философски подмечает Мариам.

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае она не первый раз, до этого уже выступала в Барнауле, но фестиваль Рождественского для нее оказался особенным.

– Необычайное было впечатление от концерта в филармонии. Все просто очень трогательно, - признается Мерабова. – Во-первых, в зале сидела Екатерина Робертовна и все ее дети, друзья семьи, которые прилетели специально на этот концерт. А, во-вторых, я знаю, как ежегодно отмечается это мероприятие. Я уже столько лет наслышана! Вот и меня судьба побаловала, и я действительно с огромной радостью отозвалась на приглашение и присоединилась к участникам. Я благодарю Екатерину Робертовну, дорогую Катюшу, которая так бережет память о великом поэте России Роберте Ивановиче. Как она относится к этой земле, которая его родила. Я счастлива! А какой пул артистов собрался! Это просто восторг!

Мариам еще долго продолжала рассыпаться в комплиментах организаторам и участникам, великолепному оркестру филармонии и дирижеру, с которыми ей посчастливилось работать, настолько комфортным оказался весь этот творческий процесс.

– Уже со сцены я почувствовала атмосферу такой колоссальной любви! Это просто окрыляет! – признается певица.

По словам Мариам, она несколько лет дружит с Екатериной Робертовной и искренне дорожит этим знакомством. Ей даже посчастливилось присутствовать на знаменитых домашних посиделках Рождественской.

– Мы не только за знаменитыми обедами встречаемся с Катей, но и вообще подружились хорошо. Я ее люблю очень. Это потрясающий человек и вся семья невероятная. Самое главное отличие – нет бессмыслицы. Мы же не просто так собираемся. Только Катя может специально к обеду заказать скатерть, на которой будет принт с выдержками и советских газет. И ты весь вечер пытаешься все это осмыслить. Даже если нет повода для встреч – он всегда находится, – рассказывает артистка.

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Истоки всех этих традиций тянутся из семьи Рождественской. Еще ее родители проводили дома обеды, на которые собирался целый столичный бомонд. Теперь же сама Екатерина приглашает в гости и своих друзей, и друзей родителей.

– Сегодня вы исполняете песни Роберта Рождественского. А какие эмоции они у вас вызывают? Многие артисты признаются, что им сложно исполнять их, буквально ком в горле стоит.

– Ком – потому что все настолько честно и настолько без врак. Видимо однажды ему стал доступен самый главный человека на Земле – это любовь. Так о любви больше никто не писал. Все начинается с любви и этим все сказано. Он служил этой любви, и рядом была та женщина, которая вдохновляла его, которая помогала, придавала ему сил, - признается Мерабова.

«Заразилась» Косихой

– Я очень рада, что мы снова приехали. Я абсолютно «заражена» Косихой и не получается как-то схалтурить и не приехать, - произнесла со сцены Екатерина Рождественская. – У меня вся жизнь состоит из ритуалов и в июне один из ритуалов – это сесть в самолет, взять всю свою семью и четыре часа лететь, чтобы в итоге оказаться в этом замечательном месте. Сегодня я прошлась по Яру любви, меня накормили ухой, приняли в пионеры, выписали паспорт, везде мне наливали кедровуху – совершенно замечательный напиток. А сейчас я вижу здесь знакомые лица. Так что уже многих узнаю. Я вас всех очень люблю.

Стало уже доброй традицией, что в Косиху вместе с ней приехала вся ее семья, а внучка Полина вновь приготовила стих своего знаменитого прадедушки и прочитала его со сцены.

И, несмотря на все трудности и испортившуюся погоду, фестиваль однозначно признан состоявшимся.

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

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