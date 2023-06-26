На Алтае мужчина убил знакомого непрямым массажем сердца

Приговор вступил в законную силу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае осудили жителя Топчихинского района, который по неосторожности убил человека. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов, он пытался его спасти и оказал первую медицинскую помощь, но сделал только хуже.

Мужчины распивали вместе спиртное. По всей видимости, между собутыльниками произошла ссора, и осужденный ударил потерпевшего кулаком в подбородок. От удара тот потерял сознание и упал на пол. Чтобы спасти приятеля, мужчина вспомнил технику непрямого массажа сердца, которой его обучали в армии, и решил ее применить. Он положил ладони рук на переднюю часть грудной клетки товарища и с чрезмерной силой начал давить. Кроме того, он не меньше трех раз ударил кулаком в область грудной клетки. Однако в сознание потерпевший так и не пришел: в результате «спасения» ему нанесли тупую травму грудной клетки с множественными двусторонними переломами ребер и грудины. Все это в совокупности привело к травматическому шоку и смерти.

- В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину в предъявленном обвинении, в содеянном раскаялся, - отметили в ведомстве.

По решению суда мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорили к полутора годам ограничения свободы (наказание без изоляции от общества и установление надзора за осужденным, прим. ред.). Также с него взыщут компенсацию морального вреда – 200 тыс. рублей в пользу сына погибшего.

Приговор вступил в законную силу.

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