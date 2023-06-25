Клещи покусали более 5,8 тысяч жителей Алтайского края

Активность этих членистоногих снижается Фото: Олег УКЛАДОВ

С 30 марта, начала сезона активности клещей в поликлиники Алтайского края с жалобами на присасывание уже обратились 5854 человек, из них 1586 детей. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

В краевой столице с начала эпидемиологического сезона выявили почти 2 тысячи человек пострадавших от присасывания клещей, среди них свыше 300 детей. Всем подлежащим детям ввели иммуноглобулин, за несовершеннолетними наблюдают медики.

- Среди пострадавших зарегистрировано 256 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 30 детей; 41 случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у 6 детей; 33 случая с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, в том числе у 3 детей до 14 лет, - добавили в Роспотребнадзоре.

Также выявили два случая заболевания клещевым энцефалитом у детей. В стационарах региона проходят лечение 7 больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, один из них в тяжелом состоянии.

В 21,7% исследуемых клещей вывили возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 7,4% - вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей проведено профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет.

- В настоящее время наблюдается снижение активности клещей, однако опасность пострадать от их присасывания сохранится в течение всего теплого времени года, - отметили в ведомстве.

Специалисты рекомендуют носить на природе защитную одежду, использовать репелленты и проводить осмотры.

При обнаружении присосавшегося клеща нужно как можно быстрее обращаться за медицинской помощью в поликлиники по месту жительства, чтобы решить вопрос о необходимости введения иммуноглобулина. Его следует вводить не позднее 96 часов с момента присасывания клеща, если он был энцефалитным.

Напомним, клещевой вирусный энцефалит – тяжелая вирусная инфекция, поражающая центральную и периферическую нервную систему и приводящая к развитию парезов и параличей. Подробнее о вакцинации мы рассказывали здесь.

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