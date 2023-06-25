На Алтае задержали курьеров, участвовавших в обмане пенсионеров

Возбудили уголовное дело Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай задержали двоих курьеров, которые забирали у пенсионеров деньги под предлогом помощи родственникам после ДТП. Подробнее об этом рассказали в МВД региона.

Задержанные – жители Алтайского края в возрасте 17 и 18 лет. По информации МВД, они причастны к обману двух пенсионеров из Маймы.

– Молодые люди выступали завершающим звеном в преступной мошеннической схеме, обманом похищая деньги у пожилых людей, а именно, выступая в качестве курьеров по сбору денег, – пояснили в ведомстве.

Парни получали указания от кураторов в мессенджере, а затем приезжали к пожилым жителям Республики Алтай, которым аферисты под видом сотрудников правоохранительных органов звонили и говорили, что их близкий родственник попали в ДТП и по их вине пострадали другие люди. Мошенники предлагали быстро за деньги решить этот вопрос и избежать уголовной ответственности.

– Во время разговора аферисты разыгрывали целый спектакль, передавая трубку родственникам потерпевших, которые хриплым голосом подтверждали, что они попали в беду. Забирая деньги у введенных в заблуждение пенсионеров, молодые люди оставляли себе в качестве оплаты 5%, – добавили в МВД.

Остальные деньги курьеры переводили на счета мошенников. Молодые люди успели забрать деньги у пенсионеров из Маймы в возрасте 86 и 84 года. Столь пожилой возраст жертв ничуть не смутил парней. Общая сумма причиненного ущерба составила 200 тысяч рублей.

Правоохранители задержали подозреваемых и доставили их в полицию. Молодые люди признали свою вину.

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Одного из молодых людей заключили под стражу.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что 63-летний барнаулец решил зарабатывать на ценных бумагах, но наткнулся на мошенников и потерял более 1,7 млн рублей. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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