Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
24 июня 2023 1:00

Как на Алтае вызывали дух голубой дамы и перевозили серебро в змеиных шкурах

Автор экскурсионных маршрутов по Барнаулу Константин Борнеман поделился малоизвестными легендами
Александр Коровниченко
Константин Борнеман проводит экскурсии по историческим местам Барнаула

Константин Борнеман проводит экскурсии по историческим местам Барнаула

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Лето — лучшее время для экскурсий по городу. На это, наверняка, многие возразят – мол, смотреть в нашем провинциальном Барнауле нечего. А вот и ошибаетесь! Известный гид, автор экскурсионных маршрутов по Барнаулу Константин Борнеман рассказал такие интересные легенды, которые многие наверняка даже и не слышали.

Серебро в змеиной шкуре

Барнаул зарождался как один из двух горно-заводских городов в истории России. Второй - это Екатеринбург на Урале. На Алтае почти 200 лет добывали серебро, которым пополнялась казна императорского двора.

Известный факт, что организовал завод по переработке металлов на Алтае Акинфий Демидов. А вот малоизвестный, как он скрывал добытое серебро!

- У Акинфия Демидова была невероятная льгота в XVIII веке, - рассказывает Константин Борнеман. - Его грузы не подлежали таможенному досмотру, эту информацию я взял у уральских коллег. Поэтому Демидов алтайское серебро спокойно отправлял в Невьянск. А для подстраховки по его приказу в Змеиногорске ловили змей, потрошили, а в их шкуры складывали небольшие серебряные слитки. Легенда это или реальность – сейчас уже и не узнаешь!

Плачущий бюст Ползунова

Бюст Ивана Ползунова. На правой щеке хорошо видна трещина

Бюст Ивана Ползунова. На правой щеке хорошо видна трещина

Фото: Александр Коровниченко

Имя Ивана Ползунова известно каждому образованному человеку. Это талантливый изобретатель, который создал первую в России паровую машину. Его имя также стало частью истории Барнаула.

Известно, что Ползунов похоронен в краевой столице. Но точное место неизвестно. Многие склоняются к мнению, что могила изобретателя располагается на площади Свободы, на том месте, где сейчас установлен бюст Ползунова.

- Когда несколько лет назад здесь начали вскрывать асфальт, перекладывать коммуникации, то на бюсте Ползунова, на лицу пошла трещина. Из-за нее кажется, что он будто плачет, - говорит Борнеман. – Так и появилась легенда, что случилось это из-за того, что потревожили прах изобретателя. Ведь тогда на этом месте действительно нашли захоронения…

Спиритический сеанс для Голубой Дамы

Пожалуй, одна из самых известных легенд Барнаула связана с призраком Голубой Дамы. Эта история известна всем: якобы один из начальников Алтайского горного округа приревновал свою молодую красавицу-жену к горному офицеру и замуровал в подвале дома.

Здание начальников Алтайского горного округа, где по легенде живет призрак Голубой Дамы

Здание начальников Алтайского горного округа, где по легенде живет призрак Голубой Дамы

Фото: Олег УКЛАДОВ

У истории есть и исторические прототипы, которые могли стать героями легенды. Так один из начальников горного округа – Андрей Ирман, приехал в Барнаул со своей женой, а уезжал уже без нее. Куда пропала женщина неизвестно. Возможно, что взаимоотношения Андрея Ирмана со своей женой и стали основой этой легенды.

Сама по себе история загадочная, но у нее есть и не менее мистическое продолжение, о котором знают не все:

- В XIX веке стали очень популярными спиритические сеансы, во время которых вызывались духи умерших, - рассказывает Константин Борнеман, - И вот однажды дочери горных офицеров провели подобный сеанс. Явившийся дух девушки якобы рассказал, что ее убили из-за ревности и что зовут ее Лариса. И похоронена она где-то на улице, а не замурована в стене дома главы Горного округа, как считается. Но я думаю, что в этой легенде проявляется свойство людей додумывать.

Кого-то все-таки замуровали в стену

Если с Дамой в Голубом доподлинно неизвестно - замуровали ее в стенах здания или нет, то есть доказательство другого подобного происшествия. Связано оно с еще одной легендой о доме, где сейчас располагается художественный музей Алтайского края по адресу ул. Максима Горького, 16.

Это здание принадлежало купцам Ворсиным, и сдавали его в аренду:

- Арендовали здание два брата, которые оба влюбились в одну и ту же девушку. И оба признались ей в любви. Однако в порыве ревности старший брат убил младшего, а тело схоронил в подвале здания, замуровав в стену. В архивах есть документы, подтверждающие, что в советское время в этом доме во время реконструкции нашли скелетированное тело с пробитым затылком. Ну и предположили, что это тот самый младший брат.

Здание художественного музея Алтайского края

Здание художественного музея Алтайского края

Фото: Александр Коровниченко

ББЛИЦ

- Есть ли в Барнауле место, которое считали проклятым?

- Так называли богадельню купца Пуртова, куда привозили тяжелобольных людей. Отсюда и мнение о проклятом месте

- Есть ли в Барнауле памятник, статуя, которую нужно потереть на счастье?

- Ботинок на статуи Пушкина.

- Где в Барнауле место силы?

- Могу сказать про место финансовой силы - это территория у здания музея «Город». Там, где сейчас сквер, раньше стояла Одигитриевская церковь – самая богатая в Барнауле. Ее купцы построили для себя. А рядом, в здании, где сейчас музей находилась барнаульская городская дума. И вот купцы после службы выходили из церкви и тут же заключали различные сделки.

Здание Городской Думы, а справа от него сквер, где раньше находилась Одигитриевская церковь

Здание Городской Думы, а справа от него сквер, где раньше находилась Одигитриевская церковь

Фото: Александр Коровниченко

- С каким животным ассоциируется Барнаул?

- У меня с волком. Когда появился завод, их водилось очень много вокруг. Охрана завода даже объявляла облавы на волков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отдых в Змеиногорском районе: куда ехать и что смотреть

Главные места для туристов - от рудников царских времен до золотого пляжного песка (подробнее)

Интересное