Как на Алтае вызывали дух голубой дамы и перевозили серебро в змеиных шкурах

Константин Борнеман проводит экскурсии по историческим местам Барнаула Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Лето — лучшее время для экскурсий по городу. На это, наверняка, многие возразят – мол, смотреть в нашем провинциальном Барнауле нечего. А вот и ошибаетесь! Известный гид, автор экскурсионных маршрутов по Барнаулу Константин Борнеман рассказал такие интересные легенды, которые многие наверняка даже и не слышали.

Серебро в змеиной шкуре

Барнаул зарождался как один из двух горно-заводских городов в истории России. Второй - это Екатеринбург на Урале. На Алтае почти 200 лет добывали серебро, которым пополнялась казна императорского двора.

Известный факт, что организовал завод по переработке металлов на Алтае Акинфий Демидов. А вот малоизвестный, как он скрывал добытое серебро!

- У Акинфия Демидова была невероятная льгота в XVIII веке, - рассказывает Константин Борнеман. - Его грузы не подлежали таможенному досмотру, эту информацию я взял у уральских коллег. Поэтому Демидов алтайское серебро спокойно отправлял в Невьянск. А для подстраховки по его приказу в Змеиногорске ловили змей, потрошили, а в их шкуры складывали небольшие серебряные слитки. Легенда это или реальность – сейчас уже и не узнаешь!

Плачущий бюст Ползунова

Бюст Ивана Ползунова. На правой щеке хорошо видна трещина Фото: Александр Коровниченко

Имя Ивана Ползунова известно каждому образованному человеку. Это талантливый изобретатель, который создал первую в России паровую машину. Его имя также стало частью истории Барнаула.

Известно, что Ползунов похоронен в краевой столице. Но точное место неизвестно. Многие склоняются к мнению, что могила изобретателя располагается на площади Свободы, на том месте, где сейчас установлен бюст Ползунова.

- Когда несколько лет назад здесь начали вскрывать асфальт, перекладывать коммуникации, то на бюсте Ползунова, на лицу пошла трещина. Из-за нее кажется, что он будто плачет, - говорит Борнеман. – Так и появилась легенда, что случилось это из-за того, что потревожили прах изобретателя. Ведь тогда на этом месте действительно нашли захоронения…

Спиритический сеанс для Голубой Дамы

Пожалуй, одна из самых известных легенд Барнаула связана с призраком Голубой Дамы. Эта история известна всем: якобы один из начальников Алтайского горного округа приревновал свою молодую красавицу-жену к горному офицеру и замуровал в подвале дома.

Здание начальников Алтайского горного округа, где по легенде живет призрак Голубой Дамы Фото: Олег УКЛАДОВ

У истории есть и исторические прототипы, которые могли стать героями легенды. Так один из начальников горного округа – Андрей Ирман, приехал в Барнаул со своей женой, а уезжал уже без нее. Куда пропала женщина неизвестно. Возможно, что взаимоотношения Андрея Ирмана со своей женой и стали основой этой легенды.

Сама по себе история загадочная, но у нее есть и не менее мистическое продолжение, о котором знают не все:

- В XIX веке стали очень популярными спиритические сеансы, во время которых вызывались духи умерших, - рассказывает Константин Борнеман, - И вот однажды дочери горных офицеров провели подобный сеанс. Явившийся дух девушки якобы рассказал, что ее убили из-за ревности и что зовут ее Лариса. И похоронена она где-то на улице, а не замурована в стене дома главы Горного округа, как считается. Но я думаю, что в этой легенде проявляется свойство людей додумывать.

Кого-то все-таки замуровали в стену

Если с Дамой в Голубом доподлинно неизвестно - замуровали ее в стенах здания или нет, то есть доказательство другого подобного происшествия. Связано оно с еще одной легендой о доме, где сейчас располагается художественный музей Алтайского края по адресу ул. Максима Горького, 16.

Это здание принадлежало купцам Ворсиным, и сдавали его в аренду:

- Арендовали здание два брата, которые оба влюбились в одну и ту же девушку. И оба признались ей в любви. Однако в порыве ревности старший брат убил младшего, а тело схоронил в подвале здания, замуровав в стену. В архивах есть документы, подтверждающие, что в советское время в этом доме во время реконструкции нашли скелетированное тело с пробитым затылком. Ну и предположили, что это тот самый младший брат.

Здание художественного музея Алтайского края Фото: Александр Коровниченко

ББЛИЦ

- Есть ли в Барнауле место, которое считали проклятым?

- Так называли богадельню купца Пуртова, куда привозили тяжелобольных людей. Отсюда и мнение о проклятом месте

- Есть ли в Барнауле памятник, статуя, которую нужно потереть на счастье?

- Ботинок на статуи Пушкина.

- Где в Барнауле место силы?

- Могу сказать про место финансовой силы - это территория у здания музея «Город». Там, где сейчас сквер, раньше стояла Одигитриевская церковь – самая богатая в Барнауле. Ее купцы построили для себя. А рядом, в здании, где сейчас музей находилась барнаульская городская дума. И вот купцы после службы выходили из церкви и тут же заключали различные сделки.

Здание Городской Думы, а справа от него сквер, где раньше находилась Одигитриевская церковь Фото: Александр Коровниченко

- С каким животным ассоциируется Барнаул?

- У меня с волком. Когда появился завод, их водилось очень много вокруг. Охрана завода даже объявляла облавы на волков.

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