На Алтае женщина отсудила 1,7 млн рублей за упавшее на Land Cruiser дерево

Женщина обратилась в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае женщина остудила компенсацию после того, как не ее иномарку, припаркованную у одного из отелей, упало дерево. Подробнее об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Женщина заселилась в одну из гостиниц в Республике Алтай. Она припарковала свой автомобиль Toyota Land Cruiser 200 на территории рядом с деревом. Но тут произошла неприятность – дерево рухнуло и повредило иномарку.

– Полагая, что ущерб имуществу причинён вследствие ненадлежащего содержания отеля и невыполнения обязанностей по наблюдению за состоянием деревьев, женщина подала в суд иск к индивидуальному предпринимателю о защите прав потребителей, – отметили в пресс-службе.

Суд отказал в компенсации и пришел к выводу, что обнаружить аварийность упавшего дерева до его падения было невозможно, поэтому предприниматель не мог заранее сообщить об этом необходимым службам. Более того, дерево упало на служебной парковке, а стоянка для постояльцев находилась в другом месте. Была даже табличка с указанием на служебную парковку и просьбой не ставить туда автомобили.

С этими выводами не согласилась судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда. Апелляционная инстанция посчитала, что парковка автомобиля на стоянке при проживании в отеле «является внесением вещи в гостиницу», а значит возникают определенные правоотношения.

К тому же, в суде отметили, что, получив, в аренду участок, предприниматель не предпринял достаточных мер по надзору за состоянием деревьев.

– Предприниматель не проявил той степени заботливости и осмотрительности исходя из характера услуг, а также не принял мер для надлежащего исполнения обязательства по хранению, допустив нахождение автомобиля на служебной парковке и не известив истца о возникновении опасности для сохранности имущества, – подчеркнули в суде.

Предприниматель должен будет выплатить компенсацию материального ущерба 1,1 млн рублей, убытки 18,4 тысячи, компенсацию морального вреда 5 тысяч рублей, а также штраф 594 тысячи рублей. Всего – 1,7 млн рублей.

Кассационный суд оставил определение суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу предпринимателя – без удовлетворения.

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