Фестиваль молодежи, шоу талантов и розыгрыш барана: куда сходить в Барнауле 24-25 июня

Парки Барнаула приглашают заняться спортом и культурно провести время Фото: Олег УКЛАДОВ

Лето – это время чтобы не сидеть дома. Надо ловить любую возможность провести свободное время на отдыхе или на природе. А мы расскажем, куда можно сходить в предстоящие выходные в Барнауле 24-25 июня.

Краевой фестиваль молодежи

Уже в эту субботу, 24 июня, в Барнауле состоится празднование краевого Дня молодежи. Эпицентром всех самых интересных событий станет парк «Изумрудный». Программа начнется ровно в полдень. Причем она сформирована таким образом, что будет интересна и доступна всем, без исключения.

Так, Алтайский ресурсный центр добровольчества проведет мастер-классы, на которых расскажет и покажет основы помощи людям с ОВЗ и этикет взаимоотношений с ними. Поведает о выгодных экопривычках, а также откроет «Корзину добра» - это сбор гуманитарной помощи для военнослужащих и их семей, книг для образовательных и культурных учреждений ЛНР.

Любители активного образа жизни приглашаются на прогулки на SUP-бордах, а с 13 до 15 часов пройдет турнир «СИЛА ДВОРОВ - ДОБРО АЛТАЯ». Посетители парка смогут встретиться с почетным гостем – знаменитым силачом Михаилом Кокляевым. Он является основателем проекта. Также в «Изумрудном» проведут занятия по йоге, фестиваль уличных танцев, мастер-класс по джампингу и многое другое.

Помимо развлечений, будет работать образовательный сектор, в котором расскажут много интересного о SMM и покажут много интересных «фишек» для съемок видеороликов. А еще откроют выставку колледжей Барнаула.

С 14 до 15 часов состоится кинопоказ короткометражного фильма «Варежка», а также встреча с участниками СВО.

С 16.00 будет проходить показ от школы юного модельера «Мой стиль», театра моды и танца «Юнис». С 17 до 18 – танцевальный мастер-класс для взрослых.

Вечером, с 20 до 21 часа состоится подведение итогов фестиваля уличных культур.

Зарядка

24 июня в парке «Лесная сказка» состоится ежегодная акция Алтайской краевой организации «Российский союз молодёжи» - «Зарядка со стражем порядка». Она пройдет при поддержке и непосредственном участии МВД России.

– Главная цель акции – повышение доверия к полиции и пропаганда здорового образа жизни, воспитания активной жизненной позиции. Приходите зарядиться бодростью на выходные и с пользой провести время с детьми, - говорят в парке.

Начнется зарядка в 10 утра.

Гребля

Сегодня, 23 июня, на гребном канале Барнаула (Новосибирский тракт, 23) стартуют соревнования на Первенство Алтайского края. За медали соревнуются юноши и девушки до 17 и до 15 лет соответственно, а также мальчики и девочки до 13 лет.

Награды разыграют на дистанциях 200, 500 и 1000 метров. Соревнования продлятся два дня, так что 24 июня еще можно успеть насладиться прекрасным и захватывающим видом спорта. Начало в 10.00.

Шоу талантов

В воскресенье, 25 июня, в парке «Лесная сказка» состоится шоу-программа участников проекта «Я могу». Это творческий конкурс для тех, кто любит петь песни, танцевать, читать стихи и не только. Все участники – обычные барнаульцы, люди из народа. В этот день они поднимутся на сцену и станут настоящими звездами. Начнется праздник в 12.00.

Ну а после просмотра шоу, можно отправиться в зоопарк. Он работает без обеда и выходных. Тем более, сейчас самое лучшее время, чтобы успеть полюбоваться крошечными львами, ведь уже совсем скоро один из них уедет на постоянное место жительства в Самару.

Галерейник

В воскресенье, 25 июня в парке «Изумрудный» пройдет Галерейник. Главная тема: «Ностальгия лета». Нет, надеемся, оно еще не заканчивается, но придаться приятной ностальгии можно.

– Здесь прозвучат полюбившиеся кому-то с детства, кому-то с юности хиты и каверы на песни из наших любимых кинофильмов. Также это событие включает в себя выставку-продажу работ фотографов и художников с экспозиции Юлии Ломакиной - искусствоведа, куратора галереи «Республика ИЗО», - рассказывают организаторы.

Для гостей парка выступит Сергей Санаров (Dj Single), Юлия Латкина, Надежда Киреева, Александр Кочетков, Кирилл Шмидт и Дарья Иваненко и многие другие.

«Галерейник» пройдет с 16.00 до 21.00.

«Сабантуй»

25 июня в парке отдыха «Арлекино» состоится праздник «Сабантуй-2023». Бой мешками на бревне, борьба «куреш», поднятие гири и бег с ведрами, наполненными водой – все это и многое другое в программе мероприятия.

Начнется «Сабантуй» в 12.00 с торжественного открытия и приветствия фольклорных ансамблей и коллективов национальных диаспор Барнаула, а также мастеров искусств Республики Татарстан.

В перерывах между конкурсами и спортивными состязаниями публику будут развлекать артисты, а главную интригу – кому достанется настоящий живой баран – откроют в 15.30. Его вручат сильнейшему борцу «куреш».

– Гостям и участникам сабантуя представится возможность попробовать плов, чак-чак, эчпочмак, перемяч с мясом, бялеш и другие татарские национальные блюда, - добавляют организаторы.

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