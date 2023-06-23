Свечи в память погибших на Великой Отечественной войне зажгли в Барнауле

День памяти и скорби в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

22 июня в День памяти и скорби в Барнауле возложили цветы к Мемориалу Славы и зажгли свечи.

Мероприятия были посвящены 82-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Отдать дань памяти и героизму наших дедов на Мемориал Славы пришли губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, а также многочисленные жители и гости краевой столицы.

Уже 82 года назад в нашу страну пришла беда. Это была самая сокрушительная и кровопролитная война, когда-либо происходящая на Земле. При этом Германия напала на Советский Союз внезапно, исподтишка. Война длилась 1418 дней и ночей. СССР потерял около 27 миллионов своих граждан.

В День памяти и скорби по всей стране приспускают флаги, а на кораблях ВМФ – Андреевские флаги. К мемориалам славы несут цветы и зажигают свечи. Все развлекательные мероприятия принято отменять.

– Сегодня мы зажгли свечи в знак того, что никто не забыт и ничто не забыто! Вечная память павшим героям! – пишет губернатор Виктор Томенко в своем телеграм-канале. – Более полумиллиона наших земляков ушли на фронт, половина из них — не вернулась домой. Мы будем всегда помнить их подвиг. И подвиг героев тыла.

Он напомним, что помимо того, что Алтай отправил бойцов на фронт, наша земля приняла много заводов. Именно сюда эвакуировали различные производства, и все люди работали на общую победу: поставляли боеприпасы, лечили раненных, шили и отправляли бойцам теплые вещи и продукты. Поэтому и труженики тыла тоже считаются настоящими героями.

День памяти и скорби в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти и скорби в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти и скорби в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти и скорби в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти и скорби в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти и скорби в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти и скорби в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти и скорби в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти и скорби в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти и скорби в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти и скорби в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти и скорби в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти и скорби в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти и скорби в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти и скорби в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти и скорби в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

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