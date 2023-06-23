«Он еле держался за выступ»: барнаульский спасатель вытащил из канализации котенка и забрал к себе домой

Дымчик очень похож на сиамского. Фото: управление Алтайского края по делам ГО ЧС и ПБ

Накануне соцсети облетела одна из самых милых новостей этой недели: спасатель Кирилл Каминский из поисково-спасательного отряда управления Алтайского края по делам ГО ЧС и ПБ вытащил из канализации мокрого и продрогшего котенка. Малыш с перепуганными глазами настолько покорил своего спасителя, что тот решил забрать его домой. О том, как сейчас поживает найденыш, барнаулец рассказал «Комсомолке».

- Время близилось уже к 12 ночи. Дежурному поступил звонок: прохожие шли мимо канализации и услышали, как оттуда доносится жалобное мяуканье котенка. Мы приехали, нашли этот канализационный люк, отодвинули крышку и увидели там животное, - рассказал Кирилл.

Дымчик. Фото: управление Алтайского края по делам ГО ЧС и ПБ

Котик еле держался за маленький выступ, но, как настоящий борец, продолжал во все горло кошачье звать на помощь и ждать своего освобождения. Чтобы вытащить кроху, спасателям пришлось спускаться в люк на веревке. Прохожие принесли полотенце, в которое закутали спасенного малыша и оставили отогреваться. Судя по фотографии, выбившийся из сил котенок вскоре успокоился и смиренно уснул на руках у Кирилла.

- Я решил оставить его себе, назвали Дымчиком. Конечно, и раньше приходилось спасать животных, но обычно у этих животных был хозяин, а этот был совсем один. Дома у меня уже есть два кота – обычный и бенгальский, они очень добрые – даже мухи не обидят. Могут иногда поиграть с Дымчиком, не обижают его, - добавил хозяин котенка.

Так выглядит Дымчик сейчас Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Котенка отмыли, обработали от блох и паразитов. В целом, никаких травм Кирилл у него не нашел, но планирует для уверенности отнести Дымчика к ветеринару. А вот сам котик пока не привык к людям и домашней жизни - шугается, если его начинают гладить, прячется, не может самостоятельно кушать.

Так выглядит Дымчик сейчас Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Он совсем маленький, даже зубов нет, но прыгает и бегает шустро. Первые дни совсем не кушал, потом начали кормить молоком, учим пить самостоятельно. Но он еще боится всего, - подытожил Кирилл Каминский.

Кстати, малыш очень похож на сиамского: так это или нет – станет понятно, когда котик подрастет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собачья работа: алтайский кинолог опроверг синдром Хатико и рассказал о судьбе списанных служебных псов

21 июня свой профессиональный праздник отмечают кинологи уголовно-исполнительной системы (подробнее)

Восьмиглазые очаровашки. Учитель физики стала домохозяйкой и делает уникальные фото лесных обитателей

Это увлечение не приносит Светлане Кулёвой из Заринска никакого дохода, но зато делает ее абсолютно счастливой (подробнее)