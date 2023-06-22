Очередное отключение горячей воды в Барнауле в 2023 году: список домов

Отключение горячей воды в Барнауле в 2023 году
Фото: Олег УКЛАДОВ
Началось очередное отключение горячей воды в Барнауле в 2023 году. С 22 июня ресурса не будет у потребителей восьми газовых котельных, сообщает СГК.
Компания «Газпром Межрегионгаз Новосибирск» будет проводить профилактические работы на котельных, которые находятся по следующим адресам:
- поселок Спутник, улица Смородиновая, 18-б
- поселок Центральный, улица Промышленная, 3
- улица Партизанская, 195
- улица Интернациональная, 121б
- улица Парковая, 73
- улица Пушкина, 58
- улица Тяптина, 40
- улица Чехова, 24.
Из-за работ газовые котельные остановят, и воды не будет двое суток – с 10 утра 22 июня до 10 утра 24 июня.
Список домов, где отключили горячее водоснабжение:
- проспект Ленина, 11
- проспект Социалистический, 19, 14
- проспект Строителей, 4
- улица Ползунова, 36а, 36, 38
- улица Анатолия, 132а, 132, 136в, 161, 138, 130, 136-б, 136а, 136
- улица Ядринцева, 61
- улица Партизанская, 195
- улица Короленко, 67, 65
- улица Гоголя 60, 58-б, 57, 55, 54, 53, 52, 48, 46-а, 32, 32а, 24б, 15,
- улица Пушкина, 32, 68, 66а, 60, 50, 48, 47
- улица Короленко, 13, 45, 3, 49, 8, 6, 6а
- улица Толстого, 38а, 38, 18, 5
- улица Пролетарская, 188
- улица Горького, 28, 15, 13а
- улица Тяптина, 48, 43, 37, 36, 35а, 35, 33, 31
- улица Смородиновая, 18в
- улица Фомина, 70, 70а
- переулок Карева, 73а, 71
- переулок Радищева, 53а, 53, 51, 49, 47
- улица Парковая, 71, 71/1
- улица Луговая, 16
- улица Чехова, 20
- улица Интернациональная, 121, 134, 135, 129, 129а, 127, 131, 131а, 133, 133а, 136, 137, 139, 141, 134
- улица Мира, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5а, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 11а, 14а, 16а, 17а, 27, 11, 12а, 7а
- улица Целинная, 2, 6, 10, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22.
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