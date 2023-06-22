Очередное отключение горячей воды в Барнауле в 2023 году: список домов

Отключение горячей воды в Барнауле в 2023 году Фото: Олег УКЛАДОВ

Началось очередное отключение горячей воды в Барнауле в 2023 году. С 22 июня ресурса не будет у потребителей восьми газовых котельных, сообщает СГК.

Компания «Газпром Межрегионгаз Новосибирск» будет проводить профилактические работы на котельных, которые находятся по следующим адресам:

- поселок Спутник, улица Смородиновая, 18-б

- поселок Центральный, улица Промышленная, 3

- улица Партизанская, 195

- улица Интернациональная, 121б

- улица Парковая, 73

- улица Пушкина, 58

- улица Тяптина, 40

- улица Чехова, 24.

Из-за работ газовые котельные остановят, и воды не будет двое суток – с 10 утра 22 июня до 10 утра 24 июня.

Список домов, где отключили горячее водоснабжение:

- проспект Ленина, 11

- проспект Социалистический, 19, 14

- проспект Строителей, 4

- улица Ползунова, 36а, 36, 38

- улица Анатолия, 132а, 132, 136в, 161, 138, 130, 136-б, 136а, 136

- улица Ядринцева, 61

- улица Партизанская, 195

- улица Короленко, 67, 65

- улица Гоголя 60, 58-б, 57, 55, 54, 53, 52, 48, 46-а, 32, 32а, 24б, 15,

- улица Пушкина, 32, 68, 66а, 60, 50, 48, 47

- улица Короленко, 13, 45, 3, 49, 8, 6, 6а

- улица Толстого, 38а, 38, 18, 5

- улица Пролетарская, 188

- улица Горького, 28, 15, 13а

- улица Тяптина, 48, 43, 37, 36, 35а, 35, 33, 31

- улица Смородиновая, 18в

- улица Фомина, 70, 70а

- переулок Карева, 73а, 71

- переулок Радищева, 53а, 53, 51, 49, 47

- улица Парковая, 71, 71/1

- улица Луговая, 16

- улица Чехова, 20

- улица Интернациональная, 121, 134, 135, 129, 129а, 127, 131, 131а, 133, 133а, 136, 137, 139, 141, 134

- улица Мира, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5а, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 11а, 14а, 16а, 17а, 27, 11, 12а, 7а

- улица Целинная, 2, 6, 10, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22.

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