Впервые за полтора десятилетия снежный барс ушел с хребта Чихачева

Не все маршруты удалось пройти из-за снега. Фото: Инна Сидоренко Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

С 26 мая по 4 июня в Кош-Агачском районе Республики Алтай состоялась очередная XVI Добровольческая экспедиция «По следам снежного барса». Ее участники пробирались через сугробы, чтобы попытаться найти ирбиса.

Глубокий снег и ночной «минус»

Главная точка, к которой стремились участники экспедиции – хребет Чихачева. Именно здесь обитает одна из главных трансграничных группировок снежных барсов. Мониторинг ведется с 2011 года. В тот период специалисты Алтайского биосферного заповедника установили фотоловушки и каждый год снимали с них информацию, которая показывала – барсы здесь есть.

Начиная с 2015 года к ежегодным экспедициям стали подключать добровольцев всероссийского движения «По следам снежного барса». В последнюю поездку вместе со специалистами отправились волонтеры из Барнаула, Новосибирска, и даже из Москвы и Санкт-Петербурга. Им поставили задачу сначала проверить зимнюю сеть фотоловушек, и затем установить новую на летний учетный период.

Участники экспедиции. Фото: Наталья Гудченко Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

Однако практически в самом начале поездки члены экспедиции столкнулись с первым испытанием: один из трех автомобилей сломался по пути в один из базовых лагерей. Его отбуксировали в Кош-Агач для ремонта. Оставшиеся два, к счастью, отработали без нареканий.

Вторая проблема – природные аномалии: прошедшая зима была многоснежной, а весна затяжной, из-за этого даже в конце мая на склонах хребта Чихачева еще лежал снег. Местами был тяжелый глубокий снег, огромные наметенные «козырьки». В итоге добровольцы физически не смогли даже с альпинистским оборудованием пройти все маршруты. Снег лежал даже по долинам рек, хотя в это время он уже должен был растаять. Кроме того сильный шквалистый ветер с периодическими зарядами сухого, колючего снега, больно сек лица. Видимость в такие минуты практически полностью сходила на нет. Ночи тоже выдались тяжелыми. Порой температура опускалась до минус 15 градусов.

Экспедиция проходила в тяжелых условиях. Фото: Вадим Немцов Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

– Часть установленных камер в верхнем поясе гор были погребены под снеговыми наметами, и их приходилось откапывать, - рассказывают участники поездки.

Барсов нет

Отсматривая материалы, полученные с камер, эксперты выяснили, что в южной части хребта Чихачева минувшей зимой и весной не было снежного барса. В последний раз их видели только в октябре 2022. Тогда в нескольких локациях зафиксировали шесть особей: двух резидентных и четыре транзитных.

– К ним добавились самка с одним котенком в возрасте около полугода (2022 г.р.). Данную самку удалось идентифицировать. Первый раз эту особь регистрировали летом 2019-го вместе с матерью по кличке Инэгале и другим котенком. На тот момент котятам было по два года (2017 г.р.), - рассказывают члены экспедиции.

Самка с котенком. Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

Именно тогда молодая самка получила кличку Инэмасэ. Скорее всего, выводок, с которым ее сняли в октябре, был первый, так как до этого два раза (в 2020 и 2021 гг.) она попадала в объектив фотоловушки одна. Поэтому некоторое время даже считали, что на самом деле это самец.

Кроме того, по снимкам удалось распознать другую особь – самца с кличкой Богутарь. В прошлом году его заметили фотоловушки практически во всех урочищах. Он даже занял место Хоргая.

– С ноября прошлого года и до июня даже в самых результативных местах не было ни одного прохода снежных барсов. Такое отмечается впервые за всю историю наблюдений с 2011 года. Одного котенка у самки мы тоже наблюдаем впервые на хребте Чихачева. Обычно в выводках было два или три котенка, - также добавили исследователи.

Помимо того, что они не наблюдали ни одного барса, отмечается практически полное отсутствие горных копытных. Нет даже из следов. Только один раз за всю экспедицию ее участники встретили группу из шести особей сибирского горного козла, а ведь в природе именно он является так называемой кормовой базой барса. Возможно это еще одна причина ухода ирбиса на другую территорию – ему просто нечего было есть.

Снег не успел растаять даже к концу мая. Фото: Инна Сидоренко Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

В одном из урочищ добровольцы нашли свежие останки трех самцов аргали. По внешним признакам они погибли после нападения хищников.

– На наш взгляд отсутствие горных копытных и барсов связано с суровой и многоснежной зимой. Глубокие снега вынудили к перекочевке в соседние малоснежные районы Алтая (хребет Сайлюгем), Тувы и Монголии (восточный макросклон хребта Чихачёва) сибирских горных козлов и аргали, а следом за ними и снежных барсов. В этом году из-за холодной и затяжной весны вероятен большой отход (гибель) сеголетков аргали и горных козлов, что в дальнейшем скажется на численности популяций этих горных копытных, находящихся и так в депрессивном состоянии, - заключают эксперты.

Участники экспедиции. Фото: Наталья Гудченко Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

Редкие экземпляры

А еще фотоловушки зафиксировали следы присутствия медведей, а члены экспедиции наткнулись на свежие следы медведицы и ее малыша. Судя по их маршруту, они прошли несколько километров, а потом просто скатились вниз по крутому заснеженному склону. Предположительно они пришли с хребта Сайлюгем и принадлежат редкой Сайлюгемской популяции.

Следы медведицы и медвежонка. Фото: Инна Сидоренко Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

Еще одна любопытная находка – азиатский барсук. Этот вид не типичный для высокогорья, но почему-то на Чихачева ему понравилось, и он уже активно обживается здесь. Время от времени его встречают в разных урочищах, начиная с 2013 года.

Следующая экспедиция «По следам снежного барса» состоится уже в сентябре и тогда эксперты смогут ответить на главный вопрос: вернутся ли ирбисы на алтайскую сторону хребта Чихачева?

Азиатский барсук. Фото: Вячеслав Заметня Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

Горный хребет. Фото: Инна Сидоренко Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

Тяжелая полевая работа. Фото: Вадим Немцов Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

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