Где нам стоит дом построить: как выбрать участок, на котором можно не только копать, но и жить

Алтайский край, Барнаул, Загородная улица. Источник: Домклик

Все больше жителей Алтайского края в целом и Барнаула в частности стремятся сменить многоэтажную коробку на комфортную жизнь в пригороде. А вот и результат: за 2 года стоимость участков возросла в несколько раз. Одна из причин — нехватка земли, которую можно использовать в личных целях.

Конечно, кто хочет — тот найдет. И купит. Но эти личные земли могут быть разными. И чтобы не попасть в ситуацию, когда вы приобрели участок, чтобы построить там основательный дом, а в итоге — на вашей «фазенде» можно только копать, надо изначально понимать, какую именно землю вы покупаете, для чего она предназначена по всем документам. Разбираемся в этом вместе с экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера.

Алтайский край, муниципальное образование Барнаул, посёлок Центральный. Источник: Домклик

ВРИ, да не ошибайся

С точки зрения закона, у каждого земельного участка есть две важных характеристики — категория (например, земли лесного фонда или сельхозназначения) и вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), личного подсобного хозяйства (ЛПХ) и так далее.

Если говорить о категории, какое-либо строительство разрешено на землях населенных пунктов и, отчасти, на землях сельскохозяйственного назначения — за пределами городов. Но! На сельскохозяйственных угодьях вы поставите максимум сарайчик, но об этом мы еще поговорим.

Дальше еще интереснее — вид разрешенного использования (ВРИ). Если категорий у земли всего семь, то ВРИ в классификаторах прописано больше сотни. Но держать их все в голове не нужно. Запоминаем главное: для дома, в котором вы планируете жить и летом, и зимой и на который хотите взять ипотеку, нужен участок под ИЖС — индивидуальное жилое строительство. Он всегда будет в населенном пункте — может, в самом Барнауле, а может быть, и в какой-нибудь дальней деревушке, это уж на ваш выбор.

Фото: Архив КП

Земля для ИЖС

В чем главные плюсы классического участка для ИЖС? Во-первых, возможность капитального строительства. Во-вторых, у дома будет свой адрес, за трубы, дороги, электричество будет нести ответственность администрация. Она же обязана обеспечить местных жителей магазинами, прочей инфраструктурой. А еще поставить дом на земле для ИЖС можно по льготной ипотеке. Например, по программе для IT-специалистов ставка на строительство дома в Сбере будет начинаться от 5%. Это один из самых выгодных вариантов. Но если к айтишникам вы не имеете никакого отношения, есть вариант, например, семейной ипотеки (ставка от 5,3% на строительство своего дома) либо ипотеки с господдержкой (от 7,3%).

Все эти программы предусматривают получение средств как на покупку земельного участка, так и на строительство на нем дома — что называется, «одним махом», без необходимости оформлять два разных займа.

Кстати, в середине июня 2023 года Сбер упростил правила ипотеки на ИЖС: теперь земельный участок является достаточным залогом на все время строительства дома — а ведь еще недавно заемщикам приходилось искать дополнительное обеспечение или брать поручителя. Подробнее о том, как работает упрощенная программа, советуем прочитать здесь.

Есть ли нюансы или ограничения у земель для ИЖС? Начнем с того, что они дороже других вариантов. Следовательно, и налоговая ставка будет повыше. Также стоит помнить, что если за три года после покупки участка вы так и не начнете строительство дома, землю может изъять государство — как минимум в теории такой риск имеется. Ну и не забывайте, что у любого размаха есть предел — дом выше 20 метров или трех этажей на земле для ИЖС построить не разрешат.

Алтайский край, Барнаул, мкр Восточный. Источник: Домклик

Где еще можно строить?

Строительство жилых домов (пригодных для круглогодичного проживания) также разрешено на землях ЛПХ — личного подсобного хозяйства. Но здесь надо быть предельно внимательными и скрупулезно изучать карту: такие участки имеют два «подвида». Если земля для ЛПХ находится в населенном пункте — она называется приусадебным участком. Пожалуйста, стройте дом или дачу.

Но как только земля для ЛПХ перешагивает за границу города или поселка — она превращается в «полевой участок». И здесь уж, будь добр, копай, сажай, собирай урожай. Можешь даже кур разводить или выращивать картошку на продажу. Но не воздвигай фамильное поместье. Максимум, что можешь поставить, — сарайчик, где будешь хранить лопату. Словом, как говорил герой Папанова в «Бриллиантовой руке» — «Смотри, не перепутай!»

Важный нюанс: несмотря на то, что вид разрешенного использования таких участков (мы про первый вид земель ЛПХ) допускает капитальное строительство, взять на него льготную ипотеку не получится. Но можно оформить кредит на саму землю — по базовой программе Сбера ставки стартуют от 11,2%.

Есть и еще одна лазейка: в некоторых случаях землю для ЛПХ можно перевести в статус участка для ИЖС. И тем самым получить доступ к льготной ипотеке. Процесс этот не самый простой, но если уж сильно приглянулась конкретная территория — шанс есть.

Примерно так же обстоит дело с землями СНТ и ДНТ — садовых и дачных некоммерческих товариществ. Если они «вписаны» в какой-либо населенный пункт, построить капитальный дом (а скорее всего, и прописаться в нем) здесь разрешат. Но льготную ипотеку взять не получится. Подробнее о разных видах земель и их использовании советуем прочитать в памятке журнала Домклик.

Фото: Архив КП

ЕСЛИ ВАМ ДОСТАТОЧНО ДАЧИ

То, что для вас — дача, для Росреестра — с 2019 года садовый дом. Туалет на улице, рукомойник и летний душ — там же. Это сезонный домик, в котором хорошо отдохнуть летом, но жить здесь круглый год невозможно. В выписке ЕГРН у такого дома будет отмечено, что это нежилое строение или здание для сезонного использования.

Ипотеку на строительство дачи (будем по старинке все же называть ее так) в Сбере взять можно. Но только по программе «Загородная недвижимость» — с приобретением земли или на своем участке. Ставки — от 11,2%. А вот какие-либо льготные программы на строительство садового дома не распространяются.

– Все госпрограммы ипотеки направлены исключительно на улучшение жилищных условий, то есть распространяются только на жилье. Садовые дома не относятся по документам к жилью, даже если их условия могут предполагать круглогодичное проживание (иметь все необходимые коммуникации и т.д.). Но если по правоустанавливающим документам это садовый дом (то есть нежилое здание), то под любую из госпрограмм не подходит, – пояснили в Домклик.

Фото: Shutterstock

КСТАТИ

Если вы подбираете себе участок в Барнауле на сайте Домклик, то варианты можно отфильтровать по статусу, уточнив, какая земля вам нужна, — ИЖС, садовый или фермерский участок.

НА ЗАМЕТКУ

Как узнать вид разрешенного использования земли:

1. Посмотреть в документах на землю, например, в выписке из ЕГРН. Кстати, в объявлениях она тоже всегда указана.

2. Посмотреть информацию на публичной кадастровой карте Росреестра. Для этого надо знать кадастровый номер участка.

Читайте также:

Новоселье на миллион: можно ли купить квартиру в Барнауле за эти деньги

К воде поближе: где на берегу реки или озера купить в Барнауле дом

«Решили вернуться в родные края»: легко ли москвичам найти квартиру в Барнауле

Улучшаем жилищные условия с ипотекой: как продать старую квартиру и купить новую с наименьшими усилиями

Реклама. ПАО Сбербанк. LjN8KVFzF