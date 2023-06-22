Новая реформа в российском футболе: когда и с кем сыграет барнаульское «Динамо»

Розыгрыш нового сезона начнется 16 июля Фото: Александр Коровниченко

В мае 2023 года Российский футбольный союз начал новую реформу отечественного футбола. Разобраться в ней нелегко, сейчас до конца регламент не известен даже участникам. Но главное, что интересует барнаульских любителей футбола – как, с кем и когда будет играть наше «Динамо» (Барнаул).

Как и когда играем?

Одна из главных задач новой реформы – перевести футбол из низших российских лиг на систему «весна – осень». Проще говоря – вернуть так, как было до реформы 2011 года. Теперь у клубов не будет двух больших перерывов – зимой (из-за морозов) и летом (из-за межсезонья).

Реформа призвана решить и вопрос финансирования. Почти все провинциальные клубы получают поддержку местных властей. А финансовый год начинается в январе, т.е. в середине футбольного сезона при существующей сейчас системе. Теперь должно быть проще просчитывать бюджет.

В «Динамо» уже сообщили, что розыгрыш нового сезона начнется 16 июля и продлится до 12 ноября. Он будет переходным, и с весны 2024 года начнется новый сезон чемпионата.

С кем играем?

По реформе РФС бывшая Лига 2 будет делиться на два дивизиона: «А» и «Б». Первый из них, разделится на «золотую» и «серебряную» лигу. А дивизион «Б» разделится на четыре группы.

Барнаульское «Динамо» начнет новый сезон в группе 4 дивизиона «Б». Здесь наша команда встретится со своими старыми знакомыми: «Торпедо-Миасс», «Зенит-Ижевск», «Химик-Август» (Вурнары), «Оренбург-2», «Носта» (Новотроицк), «Урал-2» (Екатеринбург). Кроме этих команд появятся и дебютанты. Среди них: «Акрон-2» (Тольятти), «Рубин-2» (Казань) и «Уралец-ТС» (Нижний Тагил).

Всего в группе 10 команд, включая «Динамо». Игры пройдут в два круга, где каждый сыграет с каждым.

Как пояснили в пресс-службе «Динамо» (Барнаул), та команда, которая будет на первом месте в своей группе, в ноябре поднимется в серебряный дивизион. Полностью регламент будет известен в понедельник, 26 июня, когда пройдет совещание клубов с Футбольной национальной лигой.

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