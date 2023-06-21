«На карте нашей экономики появились динамичные точки роста». Эксперты о работе Виктора Томенко на ПМЭФ

На ПМЭФ 2023 губернатор Виктор Томенко подписал 4 крупных соглашения Фото: Антон Червяков

20 июня в Барнауле прошел круглый стол «Федеральные возможности Алтайского края: итоги ПМЭФ». Эксперты, политики и представители крупных экономических структур оценили соглашения, которые губернатор Виктор Томенко заключил на форуме и рассказали, что на карте экономики региона появились динамичные точки роста.

Новые перспективы

На ПМЭФ 2023 губернатор Виктор Томенко подписал 4 крупных соглашения в сферах туризма, жилищного строительства, дорожного хозяйства и промышленности. Общий объем инвестиций в экономику края — более 50 млрд рублей.

Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга, отметил, что в условиях санкционного давления и развития новых экономических связей у Алтайского края особое положение и особая задача. Для региона открываются новые перспективы в плане международного сотрудничества.

Эксперт высоко оценил работу главы Алтайского края:

– Давайте будем честными, все вызовы, которые встают перед регионом, требуют эффективной и компетентной власти, способной найти пути решения. То, что сейчас происходит, показывает, что исполнительная власть Алтайского края к этим вызовам готова.

Дальнейшее развитие

Эксперты, политики и представители крупных экономических структур, уверены, что соглашения губернатора на ПМЭФ работают на развитие края. По мнению спикеров, новые проекты позволят усилить внутри и межрегиональную кооперацию.

Федеральные инвестиции позволяют в ускоренном темпе строить на селе объекты социальной инфраструктуры (образовательные, медицинские, культурные, спортивные и прочие), а также организовывать новые производства.

Например, без больших федеральных денег невозможно реализовать такие масштабные и капиталоемкие проекты как зерновой коридор между Китаем и Россией.

Министр сельского хозяйства региона Сергей Межин рассказал, что отрасль переживает рост как по производству, так и по инвестициям. Есть основа для дальнейшего развития. Основная задача для региона – формирование новых рынков.

– Мы производим много продукции, большую часть которой вывозят за пределы Алтайского края, она присутствует практически во всех регионах страны. Дополнительным направлением для того, чтобы реализовать нашу продукцию, становится Китай. Инфраструктурное движение, которое сегодня происходит, а также встречи, в том числе в рамках форума, дают возможность развиваться и двигаться в этом направлении, – сказал Сергей Межин.

Импульс на годы вперед

Участники круглого стола отметили, что Виктор Томенко защитник интересов Алтайского края на федеральном уровне. Он активно привлекает деньги из других регионов.

– У Виктора Петровича есть опыт работы на госсслужбе, связи как на уровне власти, так и бизнеса. Это все является очень важным ресурсом, – подчеркнул Виктор Потуремский.

Анатолий Нагорнов, заместитель председателя правительства региона, рассказал, что форум дает импульс для развития Алтайского края на годы вперед.

– Практическим результатам работы делегации становятся проекты, в том числе инвестиционные, которые способствуют созданию новых производств, рабочих мест, модернизации, а также появлению новой инфраструктуры региона. Форум – это та самая платформа, на которой создаются условия для продвижения новых перспективных идей, – пояснил Анатолий Анатольевич.

Он отметил, что за 3 года на форуме всего было подписано 22 соглашения на общую сумму более 100 миллиардов рублей.

В этом году крупнейшее соглашение по итогам форума – строительство микрорайона «Новый Барнаул» – до 50 млрд руб инвестиций. «Сибинтел» принесет региону 2 млрд рублей. Новый завод в Михайловском районе — 1,2 млрд рублей. А проект «Чуйский тракт» — это федеральные гарантии на ремонт и расширение дорог.

Реализация новых соглашений – это более 3 тысяч рабочих мест. Решение логистических проблем для туристов и бизнеса, ведь доставка грузов и людей в Монголию и Китай существенно упростится.

А проект «Новый Барнаул» построит современное жилье десяткам тысяч человек. Реализация проектов увеличит поступления в бюджет региона, а полученные деньги будут направлены на социальную сферу.

– Эффект от реализации проектов, по которым подписаны соглашения, надеюсь, почувствуют многие жители Алтайского края. Ведь заявленные миллиарды инвестиций — это в конечном итоге дополнительные доходы для нашего бюджета, а значит, дополнительные возможности улучшения социальной инфраструктуры: строительства и ремонта больниц, школ, детских садов, приведения в порядок коммунального хозяйства, – заявил губернатор.

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