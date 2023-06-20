В Барнауле 24 июня пройдет вечер памяти музыканта Юрия Шатунова

Автор хита «Белые розы» скончался в возрасте 48 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

23 июня 2023 года будет годовщина со дня смерти солиста известной группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Любимец публики, кумир многих поколений поражал слушателей искренними текстами и цепляющими мелодиями. Вместе с Юрием, казалось, кончилась целая эпоха… В память о музыканте барнаульцы решили устроить диско-вечер.

В субботу, 24 июня, всех поклонников творчества Шатунова ждут в парке «Арлекино».

- В конце 80-х годов песни «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь» быстро стали популярными, а их исполнитель – кумиром миллионов россиян, а впоследствии и символом эпохи. Команда «Диско-80 Барнаул» приглашает вспомнить артиста и его творчество на вечере памяти в парке «Арлекино», - пишут организаторы в своей группе «Диск-80 Барнаул».

На концерте в память об артисте выступят барнаульские музыканты и вокалисты, в числе которых Виктория Маркелова, Игорь Велиздравый, Виктор Кузнецов, ведущий саксофонист оркестра Алтайского государственного музыкального театра, лучший уличный саксофонист города Кёльна 2012 Олег Гильфанд.

К слову, в прошлом году вскоре после кончины музыканта поклонники провели вечер, на который пришли сотни горожан. Организаторами вечера стали частные коллекционеры пластинок и проигрывающей техники позднего советского периода и техники 90-х годов.

Напомним, суперзвезда 90-ых, автор хита «Белые розы» скончался в возрасте 48 лет. Летом прошлого года Юрия Шатунова доставили в Домодедовскую центральную больницу в тяжелом состоянии. Врачи больше часа боролись за жизнь артиста, но безуспешно. Как выяснилось позднее, он скончался из-за закупорки одного из сосудов сердца после инфаркта. Певца похоронили на Троекуровском кладбище, на его могилы съехались тысячи людей из разных городов, чтобы почтить его память и возложить цветы к могиле.

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