На Алтае четыре человека едва не утонули, попытавшись переехать реку на УАЗе

Машина начала тонуть. Фото: управление ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

19 июня в Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло ЧП – там чуть не утонули четыре человека, которые пытались переехать вброд реку Чаганку. Подробнее об этом рассказали в региональном управлении ГОЧС и ПБ.

Водитель автомобиля УАЗ и трое его пассажиров хотели добраться до популярной достопримечательности Республики Алтай – так называемого Марса. Во время переезда через реку Чаганка «Буханка» неожиданно заглохла посредине водоема и ее резко начало сносить бурным течением. Водитель и пассажиры быстро забрались на крышу машины и стали звать на помощь.

Жители села Чаган-Узун заметили происходящее, позвонили по номеру 112, а затем сами бросились на помощь, потому что времени оставалось все меньше, так как автомобиль начал тонуть.

Сельчане быстро подъехали к уходящей под воду «Буханке» на ЗИЛе, сняли с крыши пострадавших и эвакуировали их на берег. К счастью, медицинская помощь ни водителю, ни пассажирам УАЗа не потребовалась.

Когда к месту ЧП прибыли пожарные, пассажиры уже находились на берегу, им оказали психологическую поддержку пострадавшим. Сейчас жизни и здоровью водителя и пассажиров ничего не угрожает. Машину также вскоре вытащили из реки.

После случившегося в местах проезда установили предупреждающие знаки.

– Уважаемые жители и гости Республики Алтай! Обращаем ваше внимание на то, что из-за высокого уровня воды и сильного течения проезд через реку Чаганка в Кош-Агачском районе сейчас очень опасен. Не рискуйте своей жизнью и жизнью своих пассажиров. Не игнорируйте предупреждающие знаки, иначе ваш путь может стать последним, – резюмировали в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что в конце апреля в реке Корболиха Змеиногорского района Алтайского края в автомобиле «Нива» утонули три человека. Компания отдыхала на природе и вскоре они решили переехать реку, которая оказалась слишком глубокой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае нашли тело утонувшего мужчины

Его искали несколько дней (подробнее)