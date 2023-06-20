В русском стиле с караваем или с банкетом в горах: тренды свадебного сезона-2023 в Барнауле

В 2023 году в тренде лаконичность в образах жениха и невесты Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Лето – время свадеб. О том, что сейчас находится на пике свадебной моды, а что безнадежно устарело, «Комсомолке» рассказала барнаульский организатор свадеб Айнура Субханкулова.

Камерность или масштабность

Если вспомнить 90-е годы и нулевые, тогда в моде были масштабные свадьбы. Гуляли, так сказать, всей деревней. Однако постепенно массовка потеряла свою актуальность. В последние годы свадьбы чаще всего стали делать более камерными – на 25-30 приглашенных человек. Это произошло благодаря переоценке ценностей, на которые повлияла, в том числе и пандемия.

- Если раньше люди хотели удивить и поразить пышностью, шиком, то теперь все как один говорят, что главное, чтобы все было уютно и комфортно, - рассказывает Айнура Субханкулова.

Хотя, конечно, остались и те, кто хочет масштабную свадьбу – мол, один раз живем, поэтому гуляем на полную катушку! На таких торжествах количество гостей может доходить и до 200 человек.

- Так что сейчас два основных тренда - либо очень камерная, либо очень масштабная свадьба, - говорит эксперт.

Уже много сезонов подряд в моде свадьбы на природе, особенно в горах. Особенно в этом плане набирает популярность Горный Алтай, но и загородные площадки недалеко от Барнаула тоже пользуются спросом.

- В моей практике в этом году молодожены редко выбирают банкетный зал в черте города, - рассказывает Айнура.

Концептуальная свадьба

Тематических свадеб сейчас практически нет. Даже можно сказать, что это слово исчезло из обихода. Если раньше устраивали пиратские свадьбы, морские, свадьбы в духе «Стиляг», то на смену этому пришли концептуальные свадьбы – это продуманное до мелочей торжество.

- Если раньше тематика касалась в основном оформления свадьбы, в декоре, то сейчас продумывается каждая мелочь. Концептуальная свадьба –это свадьба с одной идеей, которая прослеживается во всем. В букете, в подаче блюд, в свадебной полиграфии, в образах молодоженов, в декоре. - рассказывает свадебный эксперт.

Также возвращаются свадьбы в исконно русском стиле, но с современной подачей:

- Сейчас можно услышать от клиентов пожелания устроить свадьбу с цыганами и медведями. Все-таки ценности меняются, а с ними меняется и рынок.

Ну, и само собой, в тренде сейчас выездная регистрация. Во-первых, это удобно, во-вторых, сценарий регистрации можно наполнить личными моментами, в отличие от ЗАГСа, где сценарий у всех один.

Свадебный декор

Самый беспроигрышный вариант декора – это цветы. Цветами свадьбу не испортишь. В основном сейчас используют эко-декор – много зелени, природных материалов. Если до пандемии пользовался популярностью искусственный декор, пластик, то сейчас выбор пал на экологичные материалы, подход к оформлению свадеб стал более осознанным.

В тренде концептуальные свадьбы — это продуманное до мелочей торжество Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Развлечения

В развлекательной программе все чаще ведущие делают акцент на историю молодоженов. Используется прием визуализации через видеоконтент. В видео можно рассказать о паре и о гостях.

- Гостям на такой свадьбе уделяется внимание, есть даже такое понятие, как досье на гостей. Пара рассказывает нам о каждом приглашенном, и ведущий выстраивает программу таким образом, чтобы никто не был обделен вниманием. Это делается через видео, через шутки, специально написанные для каждого гостя. В общем, если раньше все крутилось вокруг пары, их истории, то теперь и гости задействованы в торжестве, - поясняет Айнура.

Особое внимание сейчас на свадьбах уделяется живому звуку. Очень часто на торжество приглашают кавер-группу или каких-либо звезд.

Традиции

- Если речь идет о свадебных традициях, то вероятно вскоре вернется каравай, - говорит организатор свадеб. - По-прежнему остается актуально гадание на первенца и продажа торта, танец невесты с отцом. А вот такие традиции как снятие фаты, зажжение семейного очага сейчас уходят.

И, конечно, красивое завершение торжества – это фейерверк. Это явление стало сейчас одним из главных украшений свадеб.

Образ невесты и жениха

Четко прослеживается два варианта свадебных образов – это строгая классика и высокая мода.

- Сейчас невесты выбирают несколько образов для праздничного дня – одно платье для церемонии, другие для самого мероприятия. Если говорим о церемонии – классический образ, но лаконичный, с добавлением актуальных акцентов. Например, в этом году на Met Gala* особое место занял жемчуг, а, значит, в свадебное платье стоит включить жемчужные детали. Это может быть украшению на шею или декор платья, - отмечает Айнура. - Подиумная мода накладывает свой отпечаток и на свадебную моду. Совет такой – хотите быть в тренде, следите за высокой модой.

Образ жениха диктуется образом невесты. Здесь также важна лаконичность, и особое внимание следует уделять аксессуарам. Часы, ремень, обувь должны быть подобраны со вкусом и дополнять образ, а не портить его. Самое главное – это гармония между нарядом невесты и жениха. Но стоит отметить, что бабочку в цвет свадебного букета уже не надевают, и точно ушла мода и на бутоньерки. В целом, резюмируя, можно сказать, что в свадебных образах пары прослеживается тенденция к минимализму.

Свадебная флористика

Образ невесты будет неполным без свадебного букета. О тенденциях в свадебной флористике рассказала старший флорист сети «1001 роза» Юлия Иванова.

- Раскидистые, сборные букеты все также популярны. Тут все на усмотрение невесты и флориста. Для того, чтобы все пожелания были учтены, необходимо очень подробно рассказать о том, что именно хочется видеть в букете, а также флорист должен учитывать стойкость каждого цветка. Если часть цветов завянет, это испортит настроение невесте.

Цветы — беспроигрышный вариант декора Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Выбирают и круглые букеты, но в таком случае букет должен быть монохромным, из одного сорта цветов. Фаворит – одноголовая гвоздика. Она очень хорошо переносит жару, стойкая. Цвета - от насыщенного лилового, до нежных оттенков – фисташка, нежно-розовый, белый. В такой букет можно добавить веточку с ягодой, чтобы выделить какой-то акцент, деталь.

Пионы не менее хорошо переносят жару, монохромные букеты с пионами тоже смотрятся невероятно красиво и уместно.

Гортензия – очень нежный и красивый цветок, но не переносит жаркую погоду. Для того, чтобы букет не завял преждевременно нужна ваза с водой. Это не очень удобно, но все же невесты выбирают и гортензию, - рассказала Юлия.

*Met Gala - ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Каждый год мероприятие празднует тему выставки Института костюма, выставка задает тему для вечернего платья, гости должны выбрать свой образ сами в соответствии с темой выставки.

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