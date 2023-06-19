Барнаульца выследили и разбили голову бутылкой из-за мультиварки

Подозреваемого задержали Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле на мужчину напали, когда он возвращался домой с новенькой мультиваркой, которую только что купил. Подробности произошедшего рассказали в региональном управлении МВД.

Вечером 39-летний барнаульца зашел в пункт выдачи одного из популярных маркетплейсов, забрал мультиварку и шел с ней домой, держа большую коробку в руках. Вскоре горожанина увидел другой местный житель, внимание которого привлекла чужая покупка. Мужчина проследил за незнакомцем и проследовал с ним до дома на проспекте Социалистическом.

В подъезде мужчина потребовал отдать коробку, но услышал отказ и разозлился. В итоге он ударил барнаульца стеклянной бутылкой, схватил чужую покупку и убежал. Через некоторое время мультиварку нашли у гаражей рядом с многоэтажкой, мужчина бросил ее и сбежал.

Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 36-летнйи мужчина. Известно, что ранее он был судим за грабеж, применение насилия в отношении представителя власти, а также неправомерное завладение автомобилем. В разговоре с полицейским горожанин признался, что осознает, что именно он совершил. Мужчину уже заключили под стражу, расследование продолжается.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 с. 162 КК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Ранее мы писали о том, что в Барнауле 35-летний мужчина обчистил киоск с колбасой. Он унес не только мясные продукты, но захватил сыр и конфеты. Владелец торговой точки предварительно оценил ущерб в пять тысяч рублей.

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