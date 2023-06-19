Период летнего солнцестояния начался 19 июня 2023 года
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
19 июня 2023 года начался период летнего солнцестояния. Алтайский астролог Наталья Лучникова рассказала, что лучше всего делать в эти дни, а что категорически не рекомендуется.
Как поясняет специалист, 19 июня длина дня составит 17 часов 6 минут. И в таком положении Солнце зафиксируется по 23 число. 24 июня длина дня составит уже 17 часов 5 минут, и дальше он начнет убывать.
Таким образом, летнее солнцестояние-2023 продлится пять дней. И эти дни астролог называет «мощными», так как именно в это время отмечается еще и главный праздник лета — Купала.
- Впоследствии его, как и многие праздники, перенесли на другой день (7 июля, - прим. ред.), лишив при этом возможности сонастройки с естественными природными циклами и силами. Это праздник огня и воды, которые дают начало всему живому. Это пора расцвета сил матушки природы, - говорит специалист.
Купала длится также пять дней, но середина, 21 июня, концентрирует в себе максимальную мощь солнца и его энергии. В эти дне светлое время суток лучше всего проводить у воды, а темное – у огня.
- В это время лучше всего побыть с собой: на природе, в тишине, без электронных устройств и прочего.
- Купаться, и не только в воде, но и в росе, в лучах солнца, в воздухе, любом льющемся потоке. Время Купалы – это время очищений и омовений.
- Сидеть у костра. В ночь на берегах водоемов разжигают обрядные костры, славя воду и огонь.
- Время летнего солнцестояния можно и нужно использовать под свои задачи, запросы, замыслы. Нужно мысленно проговорить свои ценности. Из абстрактного «хочу счастья» нужно собрать конкретное определение: что именно для вас счастье.
- Быть громким.
- Много думать.
- Много говорить.
- Проявлять большую активность: как физическую, так и эмоциональную и ментальную.
- Отвлекаться и перескакивать с мысли на мысль.
Астролог добавляет, что период летнего солнцестояния - это время, когда из «единого источника» можно черпать полными ложками. Но с запросами нужно обращаться с чистотой помыслов и замыслов, четко формулировать мысль и осознавать свою ответственность.
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