Период летнего солнцестояния начался 19 июня 2023 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

19 июня 2023 года начался период летнего солнцестояния. Алтайский астролог Наталья Лучникова рассказала, что лучше всего делать в эти дни, а что категорически не рекомендуется.

Сколько продлится летнее солнцестояние-2023

Как поясняет специалист, 19 июня длина дня составит 17 часов 6 минут. И в таком положении Солнце зафиксируется по 23 число. 24 июня длина дня составит уже 17 часов 5 минут, и дальше он начнет убывать.

Таким образом, летнее солнцестояние-2023 продлится пять дней. И эти дни астролог называет «мощными», так как именно в это время отмечается еще и главный праздник лета — Купала.

- Впоследствии его, как и многие праздники, перенесли на другой день (7 июля, - прим. ред.), лишив при этом возможности сонастройки с естественными природными циклами и силами. Это праздник огня и воды, которые дают начало всему живому. Это пора расцвета сил матушки природы, - говорит специалист.

Купала длится также пять дней, но середина, 21 июня, концентрирует в себе максимальную мощь солнца и его энергии. В эти дне светлое время суток лучше всего проводить у воды, а темное – у огня.

Что можно делать в дни летнего солнцестояния 19-23 июня-2023

- В это время лучше всего побыть с собой: на природе, в тишине, без электронных устройств и прочего.

- Купаться, и не только в воде, но и в росе, в лучах солнца, в воздухе, любом льющемся потоке. Время Купалы – это время очищений и омовений.

- Сидеть у костра. В ночь на берегах водоемов разжигают обрядные костры, славя воду и огонь.

- Время летнего солнцестояния можно и нужно использовать под свои задачи, запросы, замыслы. Нужно мысленно проговорить свои ценности. Из абстрактного «хочу счастья» нужно собрать конкретное определение: что именно для вас счастье.

Что нельзя делать в дни летнего солнцестояния 19-23 июня-2023

- Быть громким.

- Много думать.

- Много говорить.

- Проявлять большую активность: как физическую, так и эмоциональную и ментальную.

- Отвлекаться и перескакивать с мысли на мысль.

Астролог добавляет, что период летнего солнцестояния - это время, когда из «единого источника» можно черпать полными ложками. Но с запросами нужно обращаться с чистотой помыслов и замыслов, четко формулировать мысль и осознавать свою ответственность.

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