Выжал максимум. Итоги работы Виктора Томенко на ПМЭФ

Общий объем планируемых инвестиций в экономику региона - более 50 млрд рублей Фото: Антон Червяков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписал четыре крупных соглашения в сферах туризма, жилищного строительства, дорожного хозяйства и промышленности. Общий объем планируемых инвестиций в экономику региона - более 50 млрд рублей.

- Два дня работы на ПМЭФ получились довольно продуктивными. Эффект от реализации проектов, по которым подписаны соглашения, надеюсь, почувствуют многие жители Алтайского края. Ведь заявленные миллиарды инвестиций - это в конечном итоге дополнительные доходы для нашего бюджета, а значит, дополнительные возможности улучшения социальной инфраструктуры: строительства и ремонта больниц, школ, детских садов, приведения в порядок коммунального хозяйства и так далее, - говорит Виктор Томенко, - А еще перечисленные проекты — это сотни и даже тысячи новых рабочих мест для жителей нашего края. Буду лично следить за реализацией этих важных для края инвестпроектов.

«Комсомолка» рассказывает о самых важных соглашениях, которые были достигнуты на ПМЭФ, который проходил с 15 по 18 июня.

Микрорайон «Новый Барнаул»

На экономическом форуме обсуждался вопрос комплексного развития территории в Барнауле. В частности, была достигнута договоренность осваивать участок площадью более 100 гектаров на острове Побочень.

- Это место пока не включено в городскую жизнь. Инвестор - компания «Новый Барнаул» - предлагает построить не менее 500 тысяч квадратных метров жилья до 2030 года. Объем вложений в сегодняшних ценах - ориентировочно 50 миллиардов рублей, - отмечает Виктор Томенко. - Масштаб - огромный, но витать в облаках нам нельзя. Будем внимательно прорабатывать все нюансы. Меня волнует и качество жилья, которое планируется строить, и обеспеченность людей, которые там будут жить, всей необходимой инфраструктурой. Это потребует, конечно, и вложений из бюджета края, и привлечения федеральных средств.

Строительство курорта в Белокурихе

Данный проект очень важен для развития туризма в крае. Инвестором строительства нового курорта в Белокурихе выступит тюменская компания «Сибинтел-Холдинг».

- Речь идет о создании многофункционального комплекса с гостиницей на 350 мест, центром превентивно-оздоровительной медицины, открытым минеральным бассейном и СПА-комплексом. К 2027 году комплекс планируется запустить, по предварительным подсчетам объем инвестиций составит около 2 миллиардов рублей, - рассказывает подробности Томенко в своем телеграмм-канале.

Расширение и ремонт Чуйского тракта

Благодаря большому трехстороннему соглашению в регион будут гарантированно привлечены федеральные деньги на ремонт и расширение дороги.

- Чуйский тракт - одна из самых красивых дорог России - заслуживает быть признанным национальным туристским маршрутом. Поэтому на ПМЭФ мы подписали соглашение о сотрудничестве по этому поводу с главой Республики Алтай Олегом Хорохординым и губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Создание и продвижение такого проекта общими усилиями позволит еще больше раскрыть туристический потенциал Сибири! - отметил Виктор Томенко.

Губернатор отметил, что для получения статуса национального туристского маршрута необходимо заручиться поддержкой Правительства России.

- Договорились с коллегами, что вместе подготовим заявку в Минэкономразвития РФ. Нам предстоит много работы и по расширению дороги, и по ее благоустройству. Важно, что три региона объединяют свои усилия в этом направлении, - подчеркнул Виктор Томенко.

Строительство нового завода

В Михайловском районе появится завод по производству соды. Его построит крупнейшая в России компания «Сибирское стекло».

- Сырье планируется добывать из месторождения озера Танатар. А затем компания планирует использовать соду для производства стиральных порошков и других чистящих средств. Еще один отличный проект в сфере импортозамещения, который будет реализован в нашем крае! – отмечает Виктор Томенко.

По словам губернатора, инвестиции в проект составят 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, это гарантирует появления в Михайловском районе новых рабочих мест.

- На предприятии будут заняты 150 человек. Завод планируется запустить через два с половиной года, сейчас идет проектирование, - говорит руководитель региона. - Но это не единственное направление сотрудничества. Компания занимается сбором и переработкой ненужного потребителям стекла. Из него делают новые бутылки, которые снова можно использовать. Считаю, это очень полезная и важная для нашего Алтая работа. Мы очень внимательно относимся к экологическим вопросам и должны стремиться к тому, чтобы стать самым чистым регионом и Сибири, и всей России!

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Вячеслав Франк, глава Барнаула:

- Губернатор Алтайского на Петербургском международном экономическом форуме подписал ряд важных для Алтайского края соглашений. Они связаны с привлечением инвестиций из других регионов, создают базу для привлечения федерального финансирования в дорожную сферу. Для Барнаула имеет особое значение соглашение по созданию нового района города в пойме реки Оби. Город получит новый стимул к развитию, десятки миллиардов инвестиций, результатом должно стать до 1 млн. кв. м. жилья. Благодаря работе Виктора Петровича Алтайский край извлекает максимум возможностей из работы на федеральных площадках. Это крайне важно, потому что реализация таких соглашений - это создание новых рабочих мест, рост доходов бюджета, фундамент для долгосрочного развития нашего края.

Иван Иванович Лоор, депутат Госдумы:

Расширение Чуйского тракта — наиболее важный и стратегический проект с ПМЭФ. Это многомиллиардные инвестиции, рабочие места, налоговые поступления в бюджет. Это даст импульс к развитию всей туристической инфраструктуры, начнется строительство кемпингов, баз отдыха, объектов малого бизнеса. Про Михайловский район, где появится завод, хочу особо отметить. Этот район удален от нашего краевого центра. Появление предприятия и 150 новых рабочих мест означают стабильные зарплаты для жителей, хорошие условия труда, отчисления в местный бюджет. Это прорывное направление. Решение всех этих вопросов войдет в историю Алтайского края

Константин Лукин, политолог:

- Виктор Томенко продемонстрировал, как можно эффективно использовать такой инструмент, как ПМЭФ. Уже сейчас можно сказать, что подписанные соглашения на ближайшие три года дадут большой импульс развитию Алтайского края. Большая часть регионов ругает форум, а Томенко использовал эту возможность для развития региона. Я бы назвал судьбоносными три решения: «Новый Барнаул», проект в Белокурихе и Чуйский тракт. Эти соглашения позволяют нам поднять доходы бюджета, увеличить социальные расходы и решить большой пласт проблем.