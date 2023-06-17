Более 24 тысяч жителей Алтайского края страдают от алкоголизма

Алкоголь – это психоактивное вещество Фото: Минздрав Алтайского края

В Алтайском крае на учете у наркологов состоят более 24 тысяч человек с алкоголизмом. Медики рассказали о своих пациентах, а также о том, как помогают им прийти в себя и побороть вредную привычку.

От алкогольной зависимости страдают люди разных возрастов. При этом число женщин с алкоголизмом составляет 20% от общего количества больных в Алтайском крае.

В Барнауле прийти себя пациентам помогают в краевом наркологическом диспансере. В отделении неотложной помощи почти не бывает свободных коек, отсюда привозят людей из разных районов Алтайского края.

– Алкоголизм – это хроническое заболевание с тремя стадиями и ремиссиями. В нашем отделении лечатся люди со второй стадией. Они страдают похмельным синдромом, не могут перестать употреблять спиртное самостоятельно. Бывает, что пациенты находятся в алкогольном психозе – дезориентированы, не знают, какое сейчас время и где находятся, а также видят галлюцинации, – пояснила Наталья Ольхина, заведующая отделением неотложной наркологической помощи.

Чаще всего пациентов доставляют медики скорой помощи или они приезжают сюда самостоятельно, чтобы им помогли выйти из долгого запоя.

С больными алкоголизмом работает целая бригада специалистов. Это врачи психиатры-наркологи, психотерапевты, медицинские психологи, специалисты по социальной работе и другие. Помощь можно получить анонимно. В прошлом году через стационар прошли свыше 8 тысяч человек с алкоголизмом и более 1,2 тысяч пациентов с алкогольными психозами. Курс лечение в среднем составляет до 12 дней.

– Алкоголь – это психоактивное вещество, поэтому с ним всегда нужно быть настороже и понимать, что это не игрушки. В первую очередь страдает центральная нервная система, а также внутренние органы – сердце, печень, почки и другие, – подчеркнула врач.

Помимо лекарств на помощь медикам приходят современные технологии. Среди них метод биологической обратной связи и аудиовизуальный комплекс. Пациенты проходят через сеансы аудио и цветотерапии. Эта работа уже дает результаты.

– В Алтайском крае наблюдается рост числа пациентов, включенных в реабилитационные программы. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет – 11,5 на 100 больных среднегодового контингента или 2572 человека, – подчеркнули в минздраве региона.

По статистике, в России с потреблением алкоголя связаны 69% смертей от цирроза печени, 61% – от кардиомиопатии и миокардита, и 47% – от панкреатита. В неделю отказа от алкоголя медики вновь призывают жителей и гостей региона не злоупотреблять употреблением горячительных напитков.

Ранее мы публиковали откровения анонимного алкоголика, который пил 15 лет. Мужчина признался, что со временем отрыв по выходным превратился в недельные запои, выйти из которых бывало непросто.

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