Звезды первой величины. Стало известно, кто из знаменитостей приедет на фестиваль Евдокимова

Александр Маршал не в первый раз порадует алтайских поклонников своего творчества Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году фестивалю памяти юмориста и экс-губернатора Алтая Михаила Евдокимова исполнится 31 год. Рассказываем, как пройдет праздник, и кто из звезд планирует выступить 5 августа в поселке Верх-Обский.

Фестиваль традиционно будет включать в себя спортивную часть, ярмарку народного творчества и концерт. Плюс к этому сохранят новинку прошлого года - праздник «С легким паром!» На этом празднике пройдут мастер-классы по изготовлению банных веников и дружеские посиделки со знаменитыми друзьями артиста.

Что касается знаменитых друзей, на фестиваль приедет Александр Маршал. Певец не в первый раз порадует алтайских поклонников своего творчества.

- Прекрасный исполнитель и простой, дружелюбный человек. Запросто общается с людьми, нет в нем никакой заносчивости и звездной болезни. Как и у еще одного друга Михаила Сергеевича - актера Александра Михайлова, - рассказывают завсегдатаи фестиваля.

А вот приезд Александра Михайлова в этом году не планируется. Зато прибудут Александр Буйнов и Игорь Саруханов. Правда, в дружбе с Евдокимовым они замечены не были, и на фестивале появятся впервые. Но, возможно, когда-то пересекались их творческие пути.

Баннеры с афишей фестиваля уже развешаны по Барнаулу. На них, помимо звезд первой величины (Маршала, Буйнова и Саруханова) значится и алтайская певица Диана Завидова. Также есть информация, что на праздник прибудет исполнитель хита «Пролетая над нами» Денис Майданов.

Впрочем, пока список звезд не окончательный, и, возможно, дополнится другими известными именами. Также, по традиции, на фестиваль должны приехать вдова Евдокимова Галина, его дочь Анна и, возможно, внук Миша.

Напомним, всероссийский фестиваль творчества и спорта имени Михаила Евдокимова «Земляки» пройдет в поселке Верх-Обский с 3 по 6 августа.

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