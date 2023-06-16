Афиша в Барнауле на выходные 17-18 июня 2023: барнаульцев приглашают на красочный фестиваль Happy color. Фото: Роман Бизинский
Пятница подкралась незаметно, а это значит, что пора подумать о развлечениях. Рассказываем, куда можно сходить в предстоящие выходные 17-18 июня 2023 в Барнауле.
В программе фестиваля:
- «Цветочный своп» - желающие смогут обменяться своими цветами, можно принести черенки от взрослых комнатных или садовых растений. Обязательна регистрация по телефону: 8 (923) 714-64-37
- «Книжный своп» - обмен прочитанными книгами
- Детский игровой блок
Также пройдут мастер-классы: поделки из стекла, из мха, вторсырья и изготовление изделий из глины.
Где
Парк «Изумрудный», Комсомольский проспект, 128
Когда
17 июня с 12:00 – 15:00 часов
Вход: свободный
Возрастные ограничения: 0+
8 лет подряд в Барнауле проводят холи-фестиваль HAPPY COLOR. Гости фестиваля смогут единовременно запустить в небо сухие разноцветные краски и подарить яркие моменты себе и окружающим.
В программе:
- Танцевальная музыка от ди-джеев города
- Конкурсы и танцевальные мастер-классы
- Розыгрыши призов от партнеров
- Фотоотчёт и многое другое.
Кстати, холи-краски легко отстирываются, поэтому за испорченный гардероб можно не переживать.
Где
Парк «Эдельвейс», Юрина, 275-Б
Когда
17 июня с 12:00-15:00
Вход: свободный
Возрастные ограничения: 0+
15 июня в кино стартовал показ отечественного фантастического фильма «Сквозь время».
По сюжету эксцентричный изобретатель и бизнесмен Итан Блэйк с группой ученых проводит испытания созданного им новейшего источника энергии. Но беспилотный самолет, работающий на новой энергии, выходит из-под контроля — и совершает жесткую посадку. Итан с командой попадают в зону странных аномалий и узнают, что в 1980-х на этой территории проводился секретный научный эксперимент. Итан сталкивается с девушкой по имени ТИНА — одной из ученых проекта «ТАU». Он хочет выяснить, как выбраться из окруженной аномалиями зоны, где сбоит вся аппаратура, но вскоре обнаруживает, что Тина — из прошлого, и она бесследно исчезла много лет назад. Вслед за этим Итан становится свидетелем ужасного будущего, где идет глобальная война. Постепенно он приходит к догадке, что прошлые, настоящие и грядущие события на острове связаны — и чтобы предотвратить катастрофу в будущем, он должен выяснить правду о проекте «ТАU» и таинственном исчезновении Тины.
Где
Кинотеатр «Пионер», пр. Ленина, 102в
Когда
17 июня в 16:20
Стоимость билета: 220 руб.
Возрастные ограничения: 12+
Детей и взрослых приглашают в космическое путешествие по парку приключений. Для детей здесь приготовили настоящую подготовку в космонавты: тренировки на космических аттракционах, испытание гравитацией, VR квесты, тесла шоу и пр. Организаторы собрали знания о космосе, аттракционы, шоу, и объединили их с современными технологиями.
Где
ТРЦ «Арена», Павловский тракт, 188, 4 этаж
Когда
По 16 июля
Время работы выставки: вторник- воскресенье, с 10:00-21:00 часов
Стоимость входа: детский – 699 руб., взрослый – 799 руб.
Возрастные ограничения: 0+
Музей шоколадного мастерства приглашает на экскурсии выходного дня.
В музее можно познакомиться с историей шоколада от какао-бобов до современности. Посетителей ждут дегустация шоколада и горячий шоколад из фонтана с «золотыми рыбками». Кроме этого на экскурсии можно примерить на себя роль настоящего шоколатье и своими руками создать шоколадный шедевр.
Где
«Музей шоколадного мастерства», ул. Пушкина, 66.
Когда
Каждую пятницу, субботу и воскресение в 13:00 и в 17:00.
Стоимость
Самостоятельное посещение и дегустация - 200 руб.
Экскурсии с экскурсоводом от 10 человек - 300 руб.
Предварительная запись по телефону 8-903-947-71-52.
Возрастные ограничения: 6+
Галерея «Республика ИЗО» приглашает на выставку о Руси. Выставка начинает свою экспозицию с серии работ «Забавы русской знати» с традиционным представлением о произведениях искусств и продолжает более современными работами авторами. Главная часть экспозиции собрана из разнообразных работ ремесленников по мотивам русского народного.
Помимо этого, продолжается выставка памяти (живописи и графики) Алексея (Лёки) Чеканова (1968 – 2023 гг.) «Последний герой андеграунда».
Фото-выставка «Форум» представила фотографов нашего города и два персональных проекта.
Где
Республика ИЗО, пр. Космонавтов, 6г, ТВК «Республика»
Когда
Выставка продлится до 9 июля, время работы галереи: четверг – воскресенье с 13:00 до 19:00 часов.
Стоимость входного билета – 150 руб.
Возрастные ограничения: 12+
Парк «Изумрудный» приглашает отметить День йоги. Всех пришедших ждет 2 часа занятий йогой, дыхательными практиками и медитациями. Прийти нужно в удобной одежде, с собой коврик (если нет, то предоставят) и бутылку с водой.
Где
Парк Изумрудный, пр. Комсомольский, 128, полянка справа от центрального входа в парк.
Когда
18 июня в 11:00
Вход: свободный
Возрастные ограничения: 0+
«Светлые люди» - уникальная постановка, созданная по мотивам В.М. Шукшина, от режиссера Петра Винса.
В спектакле воссозданы три захватывающие истории: «Обида», «Лида приехала» и «Светлые души». Сюжеты, описанные в рассказах Шукшина, заставят вас пережить разные эмоции, от смеха до глубоких размышлений о жизни и человеческих отношениях. Актёры Крепостного театра оживляют героев рассказов Шукшина, передавая атмосферу русской провинциальной жизни и глубоких человеческих отношений.
Где
Крепостной театр, ул. Кирова 51а
Когда
18 июня в 18:00
Стоимость билетов: 300 – 500 руб.
Приобрести билеты можно по телефону 8 (983) 171-80-98
Возрастные ограничения: 12+
Ратха-Ятра - один из главных праздников в вайшнавской традиции индуизма, и теперь он добрался и до нас!
В программе:
- торжественное шествие колесницы
- специальные гости из Индии и Белоруссии
- зажигательный киртан
- бхаджаны, музыкальные номера
- индийские танцы
- раздача фруктов и сладостей
- традиционное индийское угощение (бесплатно)
- роспись хной – мехенди, гопидотсы.
Где
Парк «Арлекино», ул. Г. Исакова, 149а
Когда
18 июня с 13:00 до 16:00 часов
Вход: свободный
Возрастные ограничения: 6+
Необычная интерактивная выставка, на которой можно трогать-крутить-вертеть все экспонаты, чтобы лучше понять, как мы устроены внутри. Каждый экспонат на простом примере объясняет различные процессы в организме. Долой скучные учебники анатомии! Добро пожаловать во внутренний мир человека!
- А самое удивительное, что экскурсии проходят очень весело, так как экспонаты созданы таким образом, что в них можно играть, нажимать, вертеть и даже кричать, чтобы измерить силу голоса! – рассказывают организаторы.
Экскурсоводы проводят увлекательные экскурсии каждый час, а после посетители ещё самостоятельно могут изучать экспонаты. После выставки каждому юному посетителю выдаётся именное «Удостоверение юного исследователя» о прохождении мини-экскурса по анатомии человека!
Где
Музей «Город», Барнаул, ул. Льва Толстого, 24
Когда
По 30 июля
Часы работы: с 10:00 до 18:00, выходной: понедельник, вторник.
Цена билета: взрослый – 400 рублей, дети (с 4 до 17), студенты, пенсионеры – 350 рублей.
Возрастные ограничения: 0+
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