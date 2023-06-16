Афиша в Барнауле на выходные 17-18 июня 2023: барнаульцев приглашают на красочный фестиваль Happy color. Фото: Роман Бизинский

Пятница подкралась незаметно, а это значит, что пора подумать о развлечениях. Рассказываем, куда можно сходить в предстоящие выходные 17-18 июня 2023 в Барнауле.

Экологический фестиваль «Наш дом – Барнаул»

В программе фестиваля:

- «Цветочный своп» - желающие смогут обменяться своими цветами, можно принести черенки от взрослых комнатных или садовых растений. Обязательна регистрация по телефону: 8 (923) 714-64-37

- «Книжный своп» - обмен прочитанными книгами

- Детский игровой блок

Также пройдут мастер-классы: поделки из стекла, из мха, вторсырья и изготовление изделий из глины.

Где

Парк «Изумрудный», Комсомольский проспект, 128

Когда

17 июня с 12:00 – 15:00 часов

Вход: свободный

Возрастные ограничения: 0+

Фестиваль HAPPY COLOR

8 лет подряд в Барнауле проводят холи-фестиваль HAPPY COLOR. Гости фестиваля смогут единовременно запустить в небо сухие разноцветные краски и подарить яркие моменты себе и окружающим.

В программе:

- Танцевальная музыка от ди-джеев города

- Конкурсы и танцевальные мастер-классы

- Розыгрыши призов от партнеров

- Фотоотчёт и многое другое.

Кстати, холи-краски легко отстирываются, поэтому за испорченный гардероб можно не переживать.

Где

Парк «Эдельвейс», Юрина, 275-Б

Когда

17 июня с 12:00-15:00

Вход: свободный

Возрастные ограничения: 0+

Кино «Сквозь время»

15 июня в кино стартовал показ отечественного фантастического фильма «Сквозь время».

По сюжету эксцентричный изобретатель и бизнесмен Итан Блэйк с группой ученых проводит испытания созданного им новейшего источника энергии. Но беспилотный самолет, работающий на новой энергии, выходит из-под контроля — и совершает жесткую посадку. Итан с командой попадают в зону странных аномалий и узнают, что в 1980-х на этой территории проводился секретный научный эксперимент. Итан сталкивается с девушкой по имени ТИНА — одной из ученых проекта «ТАU». Он хочет выяснить, как выбраться из окруженной аномалиями зоны, где сбоит вся аппаратура, но вскоре обнаруживает, что Тина — из прошлого, и она бесследно исчезла много лет назад. Вслед за этим Итан становится свидетелем ужасного будущего, где идет глобальная война. Постепенно он приходит к догадке, что прошлые, настоящие и грядущие события на острове связаны — и чтобы предотвратить катастрофу в будущем, он должен выяснить правду о проекте «ТАU» и таинственном исчезновении Тины.

Где

Кинотеатр «Пионер», пр. Ленина, 102в

Когда

17 июня в 16:20

Стоимость билета: 220 руб.

Возрастные ограничения: 12+

Космодрайв

Детей и взрослых приглашают в космическое путешествие по парку приключений. Для детей здесь приготовили настоящую подготовку в космонавты: тренировки на космических аттракционах, испытание гравитацией, VR квесты, тесла шоу и пр. Организаторы собрали знания о космосе, аттракционы, шоу, и объединили их с современными технологиями.

Где

ТРЦ «Арена», Павловский тракт, 188, 4 этаж

Когда

По 16 июля

Время работы выставки: вторник- воскресенье, с 10:00-21:00 часов

Стоимость входа: детский – 699 руб., взрослый – 799 руб.

Возрастные ограничения: 0+

Музей шоколада

Музей шоколадного мастерства приглашает на экскурсии выходного дня.

В музее можно познакомиться с историей шоколада от какао-бобов до современности. Посетителей ждут дегустация шоколада и горячий шоколад из фонтана с «золотыми рыбками». Кроме этого на экскурсии можно примерить на себя роль настоящего шоколатье и своими руками создать шоколадный шедевр.

Где

«Музей шоколадного мастерства», ул. Пушкина, 66.

Когда

Каждую пятницу, субботу и воскресение в 13:00 и в 17:00.

Стоимость

Самостоятельное посещение и дегустация - 200 руб.

Экскурсии с экскурсоводом от 10 человек - 300 руб.

Предварительная запись по телефону 8-903-947-71-52.

Возрастные ограничения: 6+

«Русь: традиции, эстетика, визуализация»

Галерея «Республика ИЗО» приглашает на выставку о Руси. Выставка начинает свою экспозицию с серии работ «Забавы русской знати» с традиционным представлением о произведениях искусств и продолжает более современными работами авторами. Главная часть экспозиции собрана из разнообразных работ ремесленников по мотивам русского народного.

Помимо этого, продолжается выставка памяти (живописи и графики) Алексея (Лёки) Чеканова (1968 – 2023 гг.) «Последний герой андеграунда».

Фото-выставка «Форум» представила фотографов нашего города и два персональных проекта.

Где

Республика ИЗО, пр. Космонавтов, 6г, ТВК «Республика»

Когда

Выставка продлится до 9 июля, время работы галереи: четверг – воскресенье с 13:00 до 19:00 часов.

Стоимость входного билета – 150 руб.

Возрастные ограничения: 12+

Всемирный день йоги

Парк «Изумрудный» приглашает отметить День йоги. Всех пришедших ждет 2 часа занятий йогой, дыхательными практиками и медитациями. Прийти нужно в удобной одежде, с собой коврик (если нет, то предоставят) и бутылку с водой.

Где

Парк Изумрудный, пр. Комсомольский, 128, полянка справа от центрального входа в парк.

Когда

18 июня в 11:00

Вход: свободный

Возрастные ограничения: 0+

Спектакль «Светлые люди»

«Светлые люди» - уникальная постановка, созданная по мотивам В.М. Шукшина, от режиссера Петра Винса.

В спектакле воссозданы три захватывающие истории: «Обида», «Лида приехала» и «Светлые души». Сюжеты, описанные в рассказах Шукшина, заставят вас пережить разные эмоции, от смеха до глубоких размышлений о жизни и человеческих отношениях. Актёры Крепостного театра оживляют героев рассказов Шукшина, передавая атмосферу русской провинциальной жизни и глубоких человеческих отношений.

Где

Крепостной театр, ул. Кирова 51а

Когда

18 июня в 18:00

Стоимость билетов: 300 – 500 руб.

Приобрести билеты можно по телефону 8 (983) 171-80-98

Возрастные ограничения: 12+

Праздник колесниц – Ратха-Ятра

Ратха-Ятра - один из главных праздников в вайшнавской традиции индуизма, и теперь он добрался и до нас!

В программе:

- торжественное шествие колесницы

- специальные гости из Индии и Белоруссии

- зажигательный киртан

- бхаджаны, музыкальные номера

- индийские танцы

- раздача фруктов и сладостей

- традиционное индийское угощение (бесплатно)

- роспись хной – мехенди, гопидотсы.

Где

Парк «Арлекино», ул. Г. Исакова, 149а

Когда

18 июня с 13:00 до 16:00 часов

Вход: свободный

Возрастные ограничения: 6+

Внутри человека

Необычная интерактивная выставка, на которой можно трогать-крутить-вертеть все экспонаты, чтобы лучше понять, как мы устроены внутри. Каждый экспонат на простом примере объясняет различные процессы в организме. Долой скучные учебники анатомии! Добро пожаловать во внутренний мир человека!

- А самое удивительное, что экскурсии проходят очень весело, так как экспонаты созданы таким образом, что в них можно играть, нажимать, вертеть и даже кричать, чтобы измерить силу голоса! – рассказывают организаторы.

Экскурсоводы проводят увлекательные экскурсии каждый час, а после посетители ещё самостоятельно могут изучать экспонаты. После выставки каждому юному посетителю выдаётся именное «Удостоверение юного исследователя» о прохождении мини-экскурса по анатомии человека!

Где

Музей «Город», Барнаул, ул. Льва Толстого, 24

Когда

По 30 июля

Часы работы: с 10:00 до 18:00, выходной: понедельник, вторник.

Цена билета: взрослый – 400 рублей, дети (с 4 до 17), студенты, пенсионеры – 350 рублей.

Возрастные ограничения: 0+

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