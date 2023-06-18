Где в Барнауле сфотографироваться с космическим кораблем?

С левой стороны здания неожиданно «высочил» зеленый неопознанный объект Фото: Олег УКЛАДОВ

В честь 60-летия полета в космос Валентины Терешковой барнаульский планетарий 16 июня запустил интерактивное развлечение. Горожане могут сфотографировать с космическим кораблем «Восток» и «подержать» в руках целую планету Земля. Журналисты «Комсомолки» тоже сделали несколько космических кадров.

На дверях барнаульского планетария мы увидели инструкцию с QR-кодом. Отсканировали его и отправились через камеру искать космические объекты.

Инструкция висит на входе здания Фото: Олег УКЛАДОВ

С левой стороны здания, где висит баннер с портретом Юрия Гагарина, неожиданно «высочил» зеленый неопознанный объект. Само собой, не в реальности, а на экране телефона. Поначалу подумали: луноход. Однако, оказалось, что это космический корабль «Восток»! Главное – фотографироваться где-то рядом с кораблем. Непосредственно на его фоне не получится – изображение вас скроет.

Поначалу мы подумали, что это луноход. Фото Татьяны Застрожных и Ольги Ведерниковой

Справа, рядом с другим плакатом, вдруг всплывает земной шар. Если постараться, можно даже «взять» его в руки. А на самом плакате появляется дополнительная информация с фото и видео о полете Терешковой. Мы увидели надпись: «Узнайте, где приземлилась женщина-легенда!» и значок: «Жми, листай!» Правда, такой возможностью не воспользовались.

На самом плакате появляется дополнительная информация о полете Терешковой. Фото Татьяны Застрожных и Ольги Ведерниковой

Когда отходишь подальше от здания, слева на его фоне вырастает огромная ракета «Восток». Камера даже не может захватить ее верхушку. Мы сфотографировались с ней и стоя, и сидя. Можно было бы и лежа – прямо под ракетой, но жалко было марать одежду.

Мы сфотографировались и стоя, и сидя Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

Отметим, что сделать обычное фото у нас не получилось. Изображения пришлось скринить, отчего, само собой, они потеряли в качестве.

Добавим, что пока сфотографироваться можно в трех локациях. Но потом их станет больше. Как рассказали в планетарии, ожидается целый космический квест, так как некоторые объекты посетителям придется поискать.

Интерактивное развлечение будет доступно до конца года.

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