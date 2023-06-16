Пьесу о верных друзьях поставили в Молодежном театре Алтая

«Письма любви» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

Молодежный театр Алтая 16 июня представит заключительную премьеру этого сезона, пьесу американца Альберта Гурнея «Письма любви» (16+).

Эта пьеса была написана еще в середине прошлого века. На момент выхода она была достаточно популярна. Но спустя некоторое время о ней забыли. А потом театры, в том числе российские, снова стали ставить ее в репертуар.

Главные герои – Мелисса и Энди. Они познакомились еще во втором классе. Дети договорились писать друг другу письма на протяжении всей жизни.

– Их послания откровенны, порой шокирующе. Они доверяют друг другу самые сокровенные мысли, делятся переживаниями, победами и неудачами. Честно признаются в любви, ревности, отчаянии, надеясь на то, что когда-нибудь все же будут вместе, – рассказывают в Молодежном театре Алтая.

Зрители спектакля вместе с героями проживут практически всю их жизнь – 50 лет. Чего только ни было за это время! Какие только события не происходили! Были и радости и печали, сложные моменты, но друзья старались поддерживать друг друга. Делились новостями, поздравляли с праздниками. Вообще, очевидно, что они были предназначены друг другу судьбой. Но их судьбы так и не соединились. У каждого была своя семья, дети, внуки…

– Друзья, любившие друг друга всю жизнь и сохранившие это чувство, несмотря на все обстоятельства, - добавляют авторы постановки.

Кстати, в Москве уже повзрослевших героев играли Армен Джигарханян и Ирина Купченко, Олег Табаков и Ольга Яковлева, Владимир Меньшов и Вера Алентова… В Барнауле Мелиссу и Энди сыграют Наталья Сляднева и Дмитрий Борисов.

Спектакль покажут на малой сцене Молодежного театра Алтая.

К слову, уже через месяц Народная артистка РСФСР, ведущая актриса Государственного академического театра имени Вахтангова Ирина Купченко придет в Барнаул и проведет здесь творческий вечер. Он состоится 19 июля на сцене Краевого театра драмы им. В.М. Шукшина. А днем ранее, 18 июля, она примет участие в церемонии открытия Шукшинского кинофестиваля.

«Письма любви» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Письма любви» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Письма любви» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Письма любви» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Письма любви» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Письма любви» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Письма любви» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Письма любви» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Письма любви» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Письма любви» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Письма любви» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Письма любви» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Письма любви» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Письма любви» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Письма любви» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

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