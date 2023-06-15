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Общество15 июня 2023 10:55

Паркур, ролики и скейт: в Бийске планируют построить экстрим-площадку

Сквер Нагорный может стать тем самым местом, где он появится
Александра Сапожкова
В сквере построили площадки для занятия спортом. Фото Сергея Кулыгина

В сквере построили площадки для занятия спортом. Фото Сергея Кулыгина

Сквер «Нагорный» в Бийске пользуется большой любовью горожан. Еще недавно здесь был заросший пустырь, который обходили стороной, а теперь здесь занимаются спортом, гуляют с колясками и восхищаются видами города. Этот сквер появился благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды». На его строительство из федерального бюджета было выделено 15 миллионов рублей, еще 2 миллиона добавил фонд социального содействия Александра Прокопьева.

Сейчас в Бийске идет активное обсуждение строительства важного для развития уличной культуры, объекта – экстрим-площадки, где молодежь могла бы заниматься паркуром, кататься на скейтах, роликах, трюковых велосипедах. И именно сквер Нагорный может стать тем самым местом, где появится такая площадка.

Сквер появился благодаря программе «Формирование комфортной городской среды». Фото Сергея Кулыгина

Сквер появился благодаря программе «Формирование комфортной городской среды». Фото Сергея Кулыгина

- Такая территория нужна в этом районе. Несмотря на то, что здесь частный сектор, детей все же много, - поддержала идею строительства жительница Бийска Анастасия.

Планы по развитию городской среды обсудили между собой глава города Виктор Щигрев и депутат Государственной Думы РФ Александр Прокопьев.

- Вскоре здесь будет строиться новая школа, поэтому необходимо смотреть на перспективу и развивать инфраструктуру рядом со школой, - рассказал Виктор Щигрев.

Установить площадку в сквере можно, новый объект наверняка будет пользоваться спросом, как и сам сквер.

- Бийчане замечают динамику изменения городской среды. И я думаю, что они хотят, чтобы эта работа продолжилась. Для этого необходимы проекты развития общественных территорий на несколько лет вперёд, - говорит Александр Прокопьев.

Горожане приходят в сквер, чтобы полюбоваться видами на город. Фото Сергея Кулыгина

Горожане приходят в сквер, чтобы полюбоваться видами на город. Фото Сергея Кулыгина

Земля сквера находится в муниципальной собственности. В ближайшее время будет дана оценка того, подходит ли этот участок для экстрим-площадки, а также проанализированы источники финансирования. По словам Александра Прокопьева деньги на проекты по благоустройству городской среды возможно получить из федерального и регионального бюджетов. Помимо этого, для успешной реализации проектов необходимо привлекать к ним жителей Бийска, в том числе молодежь, бизнес и городские сообщества.

Ну, а пока план развития уличной культуры обсуждается, бийчане с удовольствием посещают сквер Нагорный, ведь отсюда действительно открываются потрясающие виды на любимый Бийск.

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