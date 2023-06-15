Паркур, ролики и скейт: в Бийске планируют построить экстрим-площадку

В сквере построили площадки для занятия спортом. Фото Сергея Кулыгина

Сквер «Нагорный» в Бийске пользуется большой любовью горожан. Еще недавно здесь был заросший пустырь, который обходили стороной, а теперь здесь занимаются спортом, гуляют с колясками и восхищаются видами города. Этот сквер появился благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды». На его строительство из федерального бюджета было выделено 15 миллионов рублей, еще 2 миллиона добавил фонд социального содействия Александра Прокопьева.

Сейчас в Бийске идет активное обсуждение строительства важного для развития уличной культуры, объекта – экстрим-площадки, где молодежь могла бы заниматься паркуром, кататься на скейтах, роликах, трюковых велосипедах. И именно сквер Нагорный может стать тем самым местом, где появится такая площадка.

Сквер появился благодаря программе «Формирование комфортной городской среды». Фото Сергея Кулыгина

- Такая территория нужна в этом районе. Несмотря на то, что здесь частный сектор, детей все же много, - поддержала идею строительства жительница Бийска Анастасия.

Планы по развитию городской среды обсудили между собой глава города Виктор Щигрев и депутат Государственной Думы РФ Александр Прокопьев.

- Вскоре здесь будет строиться новая школа, поэтому необходимо смотреть на перспективу и развивать инфраструктуру рядом со школой, - рассказал Виктор Щигрев.

Установить площадку в сквере можно, новый объект наверняка будет пользоваться спросом, как и сам сквер.

- Бийчане замечают динамику изменения городской среды. И я думаю, что они хотят, чтобы эта работа продолжилась. Для этого необходимы проекты развития общественных территорий на несколько лет вперёд, - говорит Александр Прокопьев.

Горожане приходят в сквер, чтобы полюбоваться видами на город. Фото Сергея Кулыгина

Земля сквера находится в муниципальной собственности. В ближайшее время будет дана оценка того, подходит ли этот участок для экстрим-площадки, а также проанализированы источники финансирования. По словам Александра Прокопьева деньги на проекты по благоустройству городской среды возможно получить из федерального и регионального бюджетов. Помимо этого, для успешной реализации проектов необходимо привлекать к ним жителей Бийска, в том числе молодежь, бизнес и городские сообщества.

Ну, а пока план развития уличной культуры обсуждается, бийчане с удовольствием посещают сквер Нагорный, ведь отсюда действительно открываются потрясающие виды на любимый Бийск.