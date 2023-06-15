Спектакль о самой одинокой и преданной в мире птице покажут в Барнауле

Пластический спектакль «Найджел» Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский государственный музыкальный театр представляет заключительную премьеру этого сезона – пластический спектакль о птице, преданности которой стоит поучиться даже людям.

Эта история основана на реальных событиях животного мира. Главные действующие лица (или морды, раз речь идет о птицах) – олуши. В основном, они распространены на островах Новой Зеландии. Очень редкий экземпляр.

– Началось все в 1976 году с научного эксперимента по привлечению олуш на новозеландский остров Мана, который ученые посчитали подходящим для гнездования этого вида. Это вполне рядовые биотехнические мероприятия, которые проводились в том числе и в других местах, и для других видов. Этот конкретный эксперимент оказался неудачным, так как почти 40 лет бетонные олуши не привлекали внимания настоящих птиц, - рассказал специально для театра алтайский орнитолог, фотохудожник, вице-президент Союза охраны птиц России Алексей Эбель.

В 2012 году орнитологи решили переставить макеты и подключили колонки, через которые транслировали крики олуш. А вот спустя еще три года произошло что-то странное и невероятное, чего специалисты так и не смогли объяснить.

Самец, получивший впоследствии кличку Найджел, начал ухаживать за приглянувшейся ему самкой. Делают они это красиво, а впоследствии образуются многолетние союзы. Олуши вообще моногамны и преданы своим вторым половинкам.

Однако в случае с Найджелом, его партнерша оказалась бессердечной и бездушной. Все потому что она была всего лишь бетонной версией.

– Что здесь пошло не так, почему Найджел в неподвижной модели видел ответное ритуальное поведение – большой вопрос, - говорит Эбель.

Найджел был со своей возлюбленной до конца и остался верен, даже когда на острове появились настоящие птицы.

– Это история большой любви и самопожертвования, история о верности вопреки обстоятельствам. Это разговор на языке пластики о болезни современного общества, о тотальном одиночестве и способе его преодоления... Через рассказ про Найджела мы говорим о человеческих проблемах и таких качествах, как мужество, жертвенность, верность своим идеалам, - рассказывают в музыкальном театре. – Человек, зачастую оказываясь в непростой ситуации, подобно Найджелу, ищет силы и поддержку, и именно любовь помогает продлить жизнь и наполнить ее смыслом. Остроумно, оригинально и странно-волнующе. Удивительная музыка, как будто созданная миром древних легенд и движения, подсмотренные у мудрой природы! Не пропустите, чтобы не пожалеть!

Премьерные показы спектакля «Найджел» 15, 16 (в 18.30) и 17 июня (17.00). Билеты от 500 до 1000 рублей. 12+

Пластический спектакль «Найджел» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пластический спектакль «Найджел» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пластический спектакль «Найджел» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пластический спектакль «Найджел» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пластический спектакль «Найджел» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пластический спектакль «Найджел» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пластический спектакль «Найджел» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пластический спектакль «Найджел» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пластический спектакль «Найджел» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пластический спектакль «Найджел» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пластический спектакль «Найджел» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пластический спектакль «Найджел» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пластический спектакль «Найджел» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пластический спектакль «Найджел» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пластический спектакль «Найджел» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пластический спектакль «Найджел» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пластический спектакль «Найджел» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пластический спектакль «Найджел» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пластический спектакль «Найджел» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пластический спектакль «Найджел» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пластический спектакль «Найджел» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пластический спектакль «Найджел» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пластический спектакль «Найджел» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пластический спектакль «Найджел» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пластический спектакль «Найджел» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пластический спектакль «Найджел» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пластический спектакль «Найджел» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пластический спектакль «Найджел» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пластический спектакль «Найджел» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пластический спектакль «Найджел» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пластический спектакль «Найджел» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пластический спектакль «Найджел» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пластический спектакль «Найджел» Фото: Олег УКЛАДОВ

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