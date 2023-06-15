На Алтае ретро-автомобили проедут по маршруту приземления Валентины Терешковой

Ретропробег начнется из Барнаула. Фото: Максима Кобзева, Алтайтурцентр

Валентина Терешкова – первая женщина отправившаяся покорять космос, совершила свой легендарный полет 60 лет назад – 16 июня был дан старт корабля «Восток-6», а приземлилась «Чайка» (позывной) 19 июня в Алтайском крае.

Автопробег

Полет Терешковой в свое время был окутан тайнами, а место приземление засекречено. А все потому, что у корабля, как оказалось, система управления была неправильно собрана и из-за этого капсула с космонавтом отклонилась от курса на сотни километров. Корабль упал на пастбище недалеко от села Мурашкино. Так что официальную делегацию заметили обычные трудяги, а встретили Валентину на председательской «Волге».

В наши дни нет никаких секретов, и каждый может пройти путь первой женщины-космонавта. 19 июня из Барнаула в автопробег отправятся шесть ретро-автомобилей. Участники акции «Уникальные озера Алтайского края», приуроченной к 60-летию полета Терешковой, проедут по степной части региона до Баевского района.

В понедельник утром автомобилисты соберутся на парковке «Старого базара». На маршрут выйдут 17 человек: барнаульцы, бийчане, новосибирцы. Они намерены подать газу на своих «полуторках» (ГАЗ АА), завести раритетные внедорожники ГАЗ-67 и «Запорожцы». А чтобы в пути не случилось неприятности, их будут сопровождать машины техподдержки.

Кстати, авантюристы также могут присоединиться к каравану на первой отрезке пути. Для этого следует обратиться к координатору автопробега ТИЦ Алтайского края Ульяне Грибановской (+7 (923) 643-38-83). Заявки принимаются до 12 часов 15 июня.

За шесть дней автопроблега участники планируют проехать 1600 километров.

– Они побывают на Завьяловских озерах, озере Кучук и Бурлинском, на Большом Яровом и Малиновом, Горьком и Перешеечном, Колыванском и Белом, - рассказывают в Алтайтурцентре.

Также у них запланировано посещение двух космических объектов. Кроме места катапультирования Терешковой автомобилисты побывают в оптико-лазерном центре наблюдения за спутниками через мощные телескопы.

– Этот режимный объект имени Германа Титова расположен близ озера Колыванское, а посетить его можно только по спецпропускам. Для участников ретропробега они получены, - добавляет источник.

Афиша Фото: Алтайтурцентра

Выставки и праздники

В Мемориальном музее Германа Титова в селе Полковниково готовится к открытию документальная выставка о приземлении Валентины Терешковой.

– Редкие фотографии Валентины Терешковой из фондов Мемориального музея космонавтики позволят зрителю не только познакомиться с особенностями подготовки к космическому полету и работе на орбите нашей планеты, но и раскроют подробности простой жизни покорительницы космического пространства, - рассказывают в министерстве культуры Алтайского края.

Центральное место на выставке займет журнал «Огонек» 1963 года выпуска с дарственной подписью Терешковой жителям Алтайского края. Также в экспозиции представят книги, документы, предметы нумизматики, связанные с полетом в космос первой в мире женщины-космонавта и многое другое. Впервые в музее покажут фотографии с места приземления «Чайки». Выставка будет работать до 30 июля.

Кроме того, в барнаульском планетарии 15 июня появится баннер с функциями дополненной реальности. Он погрузит посетителей в подробности полета и приземления «Чайки». А уже 16 июня состоится полнокупольная тематическая программа.

17 июня в Баево пройдет районный праздник «Космическая слава Баевского района».

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