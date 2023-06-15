Привязали пса к дереву и оставили умирать: душевные истории спасения животных на Алтае

Для спасенных животных все закончилось хорошо. Скриншот видео «Общества защиты животных в г. Бийск» во «Вконтакте» и фото комитета ГО ЧС и ПБ республики Алтай

Отважные пожарные каждый день, рискуя жизнями, спасают людей. Но иногда им приходится вызволять из беды и животных, хотя это и не входит в их обязанности. Однако, недаром говорят, что в любой ситуации, прежде всего, нужно оставаться человеком.

Так, 13 июня в Турочакском районе сотрудники ГУ МЧС по Республике Алтай спасли бычка, упавшего в колодец. Вызволять его приехали пятеро пожарных и специальная техника. Спустившись к испуганному бедняге, они обмотали его пожарным рукавом и с помощью погрузчика вызволили бычка из колодца, передав неосторожное животное хозяевам в целости и сохранности.

Похожий случай произошел на днях в селе Кош-Агач. На этот раз в сливную яму недалеко от стройки упала корова. Женщина, живущая по соседству, всю ночь слышала жалобное мычание, а наутро обнаружила несчастное животное в яме. Сначала жители хотели спасти корову своими силами, но не смогли и позвонили в пожарную часть №12. Прибывшие пожарные спустились в яму, аккуратно обвязали корову веревкой и пожарным рукавом, затем по настилу вытащили ее вручную. По всей видимости корова обрадовалась своему спасению и убежала с места происшествия, а вот хозяина ее так и не нашли.

Но не только пожарные спасают жизни братьям нашим меньшим. В Бийске рыбак обнаружил в лесу щенка и уберег его от верной гибели. Неизвестные накрепко привязали пса к дереву и оставили умирать. Бийчанин не смог пройти мимо и отвязал животное. Несчастный был весь облеплен комарами, и испуганно жался к земле. Пес увязался за своим спасителем, теперь щенку ищут новый дом.

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