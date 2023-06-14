Доигралась. В Барнауле пианистка оплатит моральный ущерб соседу-инвалиду

Нарушение закона о тишине, как правило, заканчивается либо административным штрафом, либо разъяснительной работой Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае случился настоящий прецедент. Жители барнаульской многоэтажки нашли-таки управу на шумную соседку. Женщина очень уж любила играть на пианино, причем в самое неподходящее время. И теперь ей предстоит возместить моральный ущерб за звуки музыки.

Как по расписанию

64-летняя пианистка проживает на девятом этаже в доме на Павловском тракте. И каждый день в «тихий час», как по расписанию, с 13 до 15, она садилась музицировать. Может быть, женщина занималась репетиторством, а возможно, просто наслаждалась игрой – точно не известно. Но в любом случае у соседей снизу – пенсионера и его взрослого сына-инвалида - ее творчество восторга не вызывало. Мало того, музыка мешала отдыхать и даже вредила здоровью.

- Мужчина пояснял, что его сын-инвалид 1 группы в это время должен отдыхать и спать. Однако из-за музыки у него повышается артериальное давление, появляются тревожность, беспокойство, нарушается сон, - рассказывает прокурор Индустриального района Барнаула Александр Губский.

На просьбы играть потише соседка никак не реагировала. Тогда жильцы обратились в администрацию Индустриального района. Власти нарушение зафиксировали, на женщину составили протокол и назначили 500 рублей за нарушение тишины и покоя. Пианистка штраф исправно оплатила, только вот отказаться от искусства не смогла. И тогда терпение соседей лопнуло.

Впервые на Алтае

- Мужчина обратился в прокуратуру с заявлением в защиту сына-инвалида. Прокуратура, в свою очередь, обратилась в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда с женщины и обязать ее соблюдать закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Алтайского края», - рассказывает прокурор.

Индустриальный районный суд иск удовлетворил и обязал любительницу музыки компенсировать моральный ущерб соседям. Сумма небольшая – всего 10 тысяч. Но присудили такое на Алтае, а возможно и в России, впервые.

- Я за свою 18-летнюю практику такого не встречал, - делится Александр Губский. – Подобные нарушения, как правило, заканчиваются либо административным штрафом, либо разъяснительной работой. А в этом случае суд пошел навстречу.

Мера оказалась действенной. Говорят, сейчас из квартиры пианистки в неположенные часы не доносится ни звука.

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