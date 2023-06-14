В числе лучших

Конкурс профмастерства среди работников дорожной сферы Фото: Виталий БАРАБАШ

9 июня на 212-м километре Чуйского тракта прошел конкурс профмастерства среди работников дорожной сферы. За звание «Лучший в профессии» состязались передовики дорожно-строительных управлений региона. Поддержать участников соревнований приехали заместитель руководителя Федерального дорожного агентства «Росавтодор» Виктор Тимофеев, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, министр транспорта Антон Воронов и другие представители отрасли.

Есть чем гордиться

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко Фото: Виталий БАРАБАШ

Приветствуя участников конкурса, губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что в региональном сообществе дорожной отрасли сложились многолетние традиции, в том числе конкурс профмастерства, который в этом году проходит в 19-й раз.

«На вас лежит очень важная и ответственная миссия - содержание автомагистралей края. Вы строите новые дороги, мосты, путепроводы, создаете комфортные условия для жителей края. Нам есть чем гордиться. Алтайскому краю удалось выйти на приличные темпы реконструкции, строительства объектов дорожной инфраструктуры. На этот год уже предусмотрено 22 млрд рублей на развитие дорожной сети. Уверен, совместными усилиями мы реализуем намеченные планы», - отметил губернатор.

Он добавил, что более 4 млрд рублей дорожники вложили за последние годы в техперевооружение и, несмотря на сложности, готовы и дальше развивать производственные мощности.

«Совместно будем дальше совершенствовать дорожно-строительную отрасль. И со своей стороны беру на себя обязательства в плане всесторонней поддержки, ведь дорожная сеть - это не только безопасное передвижение автотранспорта, но и экономика региона, так как она обеспечивает логистику нашей промышленности, развитие туристического направления. Многое еще предстоит сделать, но совместно, уверен, мы реализуем все намеченные планы», - заверил Томенко.

Алтай - место, куда хочется вернуться

Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства «Росавтодор» Виктор Тимофеев Фото: Виталий БАРАБАШ

Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства «Росавтодор» Виктор Тимофеев в приветственном обращении к работникам отрасли подчеркнул, что не впервые приехал в Алтайский край, и в очередной раз порадовался не только местной природе, но и состоянию дорожной сети.

«Некорректно сравнивать с другими регионами, но у вас дороги в достойном состоянии: ровные, освещенные. Для меня Алтай стал почти родным местом, куда хочется приезжать вновь и вновь. Спасибо, что пригласили на столь важное событие, как конкурс профессионального мастерства. Алтайский край один из немногих, где сохранили традиции трудовых соревнований. На мой взгляд, они очень важны и в плане повышения уровня квалификации, и в плане передачи мастерства от более опытных работников молодежи», - подчеркнул представитель Федерального дорожного агентства.

Конкурс профмастерства среди работников дорожной сферы Фото: Виталий БАРАБАШ

Виктор Тимофеев добавил, что дорожное сообщество всегда было и остается трудовым братством, которое предано профессии и славится преемственностью поколений.

Участников соревнования поприветствовал заслуженный строитель РСФСР и почетный дорожник России Александр Суриков. Он отметил, что Алтайский край по-прежнему держит лидирующие позиции в сфере развития и содержания дорожной сети, выполняя одну из значимых стратегических задач государства. Он пожелал всем победы, добавив, что, кто станет лучшим, решат, конечно, компетентные судьи, но все уже победители, так как их выбрали для участия в столь значимых для отрасли состязаниях.

«Такими парнями нужно гордиться»

Представитель судейской команды, начальник филиала Северо-Западного ДСУ Евгений Перегунов отметил, что судьи в первую очередь должны оценить профессионализм конкурсантов, но еще важнее - потенциал участников, ведь от молодых кадров зависит дальнейшее развитие дорожной отрасли.

Конкурс профмастерства среди работников дорожной сферы Фото: Виталий БАРАБАШ

«Не соглашусь, что молодое поколение у нас бестолковое. Посмотрите, сколько работящих ребят сегодня участвует в конкурсе. Кто-то только техникум окончил, кто-то из армии пришел, а уже дает фору тем, кто отработал не один десяток лет. Такими парнями нужно гордиться и поддерживать их», - прокомментировал судья соревнований.

Один из примеров - участник конкурса машинист тяжелых автогрейдеров Алексей Гутов. До начала соревнований он признался, что не очень рассчитывает на победу, так как конкуренция весьма серьезная.

Он рассказал, что с детства увлекался техникой, и так вышло, что попал в дорожную отрасль. Говорит, работа не из простых, редко бывает дома, с семьей. Но дело, которому решил себя посвятить, ему искренне по душе. Коллеги добавляют, что парень очень толковый, к нему за советом идут даже те, кто отработал в коллективе много лет, и Алексей всегда находит варианты выхода из возникших у товарищей трудностей.

По итогу испытаний он стал бронзовым призером и получил звание «Перспективный призер».

На вопрос, что для него дорога, говорит - это жизнь, добавляя, что готов трудиться, чтобы землякам было комфортней жить.

Конкурс профмастерства среди работников дорожной сферы Фото: Виталий БАРАБАШ

Еще один победитель - Николай Козлов, занявший первое место в номинации «Машинисты бульдозеров», - отметил, что самое главное в таких профессиональных состязаниях - преодолеть страх и сомнения. Все испытания, отмечает он, дорожники ежедневно проходят в своей профессиональной деятельности, но соревнования - это другая ситуация, которую оценивают судьи и зрители.

«Папа может»

Анатолия Власова, принимавшего участие в номинации «Машинисты экскаватора», поддерживал 10-летний сын Максим. Мальчик был уверен, что папа займет первое место, и не прогадал, получив от спонсоров велосипед.

«Я за него болел, и он выиграл! Горжусь папой!» - поделился мальчик.

Анатолий рассказал, что, бывает, берет сына с собой на работу, а мальчик добавил, что ему интересно смотреть, как строят дороги, и вполне вероятно, когда вырастет, станет дорожником.

«Это мужская профессия», - отметил мальчуган, напомнив, что у папы это не первая победа на краевых соревнованиях. И их будет еще больше.

После подведения итогов победителей поздравил начальник «Алтайавтодора» Василий Мотуз. Он отметил, что все участники - лучшие в своей профессии, такие мероприятия еще больше сплачивают дорожное братство: коллеги обмениваются опытом и поддерживают друг друга, да и просто общаются в неформальной обстановке.

«Я видел, в каких условиях вы проходили испытания: жара, ветер, пыль. На мой взгляд, все вы победили, все профессионалы. И доказательство тому - дороги Алтайского края. Часто слышу, что наши автомагистрали становятся все лучше. Но есть еще над чем работать. И совместно с федеральным дорожным агентством «Росавтодор», правительством Алтайского края будем двигаться только вперед», - призвал руководитель «Алтайавтодора».

Его поддержал министр транспорта Алтайского края Антон Воронов, в первую очередь выразив благодарность ветеранам отрасли, которые заложили и сохранили традиции дорожников и передают их молодому поколению.

За звание «Лучший в профессии» состязались передовики дорожно-строительных управлений региона Фото: Виталий БАРАБАШ

«Армия дорожников дружная и сплоченная. Такие конкурсы профмастерства доказывают, что у команд есть конкуренция, а это стимул расти в профессиональном плане, заинтересованность в профессии. Уверен, в каждом предприятии ДСУ трудятся суперпрофессионалы. Вы работаете в любых погодных условиях: от плюс 30 до минус 35 градусов. А то и выходя за эти пределы. Желаю вам крепости духа, ну и личного счастья», - отметил Антон Воронов.

Несмотря на жаркий день, поболеть за участников соревнований приехали ветераны дорожной сферы края. Они поблагодарили организаторов за то, что о них помнят и приглашают на такие важные события, как профессиональные конкурсы. Для них, говорят дорожники с многолетним стажем, это возможность пообщаться со своими коллегами, с теми, кто строил дороги несколько десятков лет назад, зарядиться энергией молодежи, порадоваться, что есть кому продолжить их труд.

«Строить, развивать, внедрять что-то новое. К этому мы должны приучать молодое поколение», - говорит ветеран отрасли Виктор Жданов.

Кстати, его дети - сын Василий и дочь Лариса - тоже трудятся в дорожной сфере. И как отметил Виктор Петрович, в свое время он не настаивал на их выборе профессии, но, вероятно, своим примером показал, что это правильное направление.

Его коллега Юрий Вертинский, бывший главный технолог «Алтайавтодора», вспоминает, что за время работы в отрасли было всякое: и сложные 90-е, и мировые финансовые кризисы, санкции и прочее. Но все удалось преодолеть, отмечает он, благодаря сложившимся традициям и братству дорожников. Он добавляет, что, колеся по дорогам Алтайского края, с каждым годом отмечает, что они становятся все качественней, и в этом есть частичка его труда.

Участников поддержали представители власти региона и дорожной отрасли Фото: Виталий БАРАБАШ

Анна Камалова.