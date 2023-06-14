Мошенники выманили у барнаульца 1,7 млн рублей, пообещав заработок на ценных бумагах

Вернуть деньги пока не удалось Фото: Олег УКЛАДОВ

63-летний житель Барнаула решил зарабатывать на ценных бумагах, но наткнулся на мошенников и потерял более 1,7 млн рублей. Мужчина так хотел разбогатеть, что набрал кредитов и продал два автомобиля, оставшись с серьезными долгами.

Чтобы получить дополнительный заработок, житель краевой столицы решил торговать ценными бумагами. Для этого он нашел в интернете специальный сайт, а вскоре оставил там заявку и ждал, пока с ним выйдет на связь.

Через некоторое время мужчине перезвонили и рассказали о возможностях заработка. Сначала барнаульцу рекомендовали вложить всего одну тысячу рублей. А через несколько дней уже 10 тысяч.

Мужчина создал свой личный кабинет, как ему порекомендовали, и начал оформлять кредиты, чтобы покупать ценные бумаги. Сначала был кредит на 678 тысяч, потом на 277, а затем и почти на 200 тысяч рублей.

– Вскоре ему позвонили и сказали, что нужно оформить аренду ячейки, а для этого нужно перевести 600 тысяч рублей. Мужчина уже набрал кредитов, поэтому денег не было, – пояснили в ведомстве.

В итоге барнаулец продал автомобили – Suzuki и Mazda, чтобы получить деньги, которые направил на аренду ячеек.

Вскоре мужчина захотел вывести часть якобы накопленных денег, однако не смог. Связаться с людьми, обещавшими большие деньги также не удалось и барнаулец обратился в полицию.

– Всего доверчивый горожанин лишился более 1.7 миллиона рублей. Он остался без автомобилей, с огромными долгами и без дополнительного заработка, – отметили в МВД.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Ранее мы рассказывали о том, что за сутки под разными предлогами мошенники смогли выманить деньги сразу у трех жителей Республики Алтай. Способы обмана были разные: выгодная поездка, списание кредита и продажа запчастей. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барнаульца обманули на 25 тысяч рублей, пригласив на выставку

Полицейские возбудили уголовное дело (подробнее)