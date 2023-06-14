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Общество14 июня 2023 4:50

В Барнауле благоустроят парк им. Ленина

Именно он стал победителем общественного голосования
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Бывший парк имени Ленина получил наибольшее число голосов

Бывший парк имени Ленина получил наибольшее число голосов

Фото: Виталий БАРАБАШ

В Алтайском крае завершено онлайн-голосование за выбор территорий и дизайн-проектов благоустройства. В акции приняли участие почти 155 тысяч человек.

Результаты утверждены

Напомним, III Всероссийское онлайн-голосование проходило с 15 апреля по 31 мая. В нем принимали участие общественные территории Барнаула, Белокурихи, Алейска, Бийска, Заринска, Новоалтайска, Рубцовска, Славгорода, Ярового и Камня-на-Оби. Жителям края предлагали проголосовать за благоустройство парков, скверов, зеленых зон, улиц и проспектов. Некоторые из них уже начали долгий путь преображения, а у кого-то еще все впереди.

- В улучшении благоустройства нуждаются все наши муниципалитеты. И мы поэтапно занимаемся решением этих вопросов, используя все возможные инструменты. Мнение жителей края о том, какие территории нужно приводить в порядок в первую очередь, конечно, особенно важно, - говорит губернатор Алтайского края Виктор Томенко. - В этом году почти 155 тысяч наших земляков поучаствовали в онлайн-голосовании за проекты благоустройства, которое шло по всей стране в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». С учетом итогов голосования уже в 2024 году будет реализовано 55 проектов в 42 населенных пунктах, и в городах, и в селах.

Накануне в администрации Барнаула прошло совещание, на котором Общественная комиссия обсудила результаты голосования. Согласно собранной информации, за благоустройство краевой столицы проголосовало почти 64 тысячи человек - это наилучший показатель из всех городов-участников. Кроме того, достаточно активными были и жители Бийска - почти 20 тысяч пожеланий, в Рубцовске свою позицию высказали свыше 15,6 тысячи человек.

Парки в приоритете

Жители Барнаула могли проголосовать за одну из 37 территорий. Практически с самого начала в лидеры вырвались три претендента на победу: бывший парк имени В.И. Ленина (зеленая зона за зоопарком), Сиреневый бульвар и Демидовская площадь.

В итоге наибольшее количество голосов набрала зеленая зона между улицей Ленинградской и территорией Александро-Невского собора - тот самый парк имени В.И. Ленина. Это еще одно наглядное подтверждение тому, что жители Барнаула нуждаются в парках в их классическом понимании: благоустроенный, чистый и ухоженный зеленый оазис, где можно спрятаться от солнца, провести свободное время или просто прогуляться в тишине.

Согласно намеченному плану, в 2024 году в бывшем парке им. В.И. Ленина проложат сеть пешеходных дорожек, установят освещение, а также уберут старые и аварийные деревья. На их месте появятся молодые саженцы. Детальный проект реконструкции появится после того, как будет определен объем финансирования на следующий год.

Во время голосования у барнаульцев также была возможность выбрать дизайн-проект третьего этапа благоустройства парка «Юбилейный».

В итоге больше 7,5 тысячи горожан предпочли вариант дизайн-проекта, который предполагает строительство зон активного отдыха: детские игровые и спортивные площадки, беседки для отдыха, а также дополнительные дорожки для пеших прогулок и специальная площадка, где смогут порезвиться четвероногие друзья. Но и это еще не все. Ландшафтный дизайн также предполагает озеленение и ограждение.

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Глава города Вячеслав Франк, подводя итоги голосования, поблагодарил земляков за активную жизненную позицию. Он подчеркнул, в этом году почти в два раза больше барнаульцев приняли самое активное участие в формировании городской среды и таких неравнодушных жителей становится все больше, а это хороший знак:

- Интерес барнаульцев к голосованию растет, это подтверждено увеличивающимся числом участников (63 795 участников. - Прим. ред.). Хочу поблагодарить всех горожан за их активную жизненную позицию, а также волонтеров и всех, кто принимал участие в организации голосования, - отметил Вячеслав Франк.

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