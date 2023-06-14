В Барнауле благоустроят парк им. Ленина

Бывший парк имени Ленина получил наибольшее число голосов Фото: Виталий БАРАБАШ

В Алтайском крае завершено онлайн-голосование за выбор территорий и дизайн-проектов благоустройства. В акции приняли участие почти 155 тысяч человек.

Результаты утверждены

Напомним, III Всероссийское онлайн-голосование проходило с 15 апреля по 31 мая. В нем принимали участие общественные территории Барнаула, Белокурихи, Алейска, Бийска, Заринска, Новоалтайска, Рубцовска, Славгорода, Ярового и Камня-на-Оби. Жителям края предлагали проголосовать за благоустройство парков, скверов, зеленых зон, улиц и проспектов. Некоторые из них уже начали долгий путь преображения, а у кого-то еще все впереди.

- В улучшении благоустройства нуждаются все наши муниципалитеты. И мы поэтапно занимаемся решением этих вопросов, используя все возможные инструменты. Мнение жителей края о том, какие территории нужно приводить в порядок в первую очередь, конечно, особенно важно, - говорит губернатор Алтайского края Виктор Томенко. - В этом году почти 155 тысяч наших земляков поучаствовали в онлайн-голосовании за проекты благоустройства, которое шло по всей стране в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». С учетом итогов голосования уже в 2024 году будет реализовано 55 проектов в 42 населенных пунктах, и в городах, и в селах.

Накануне в администрации Барнаула прошло совещание, на котором Общественная комиссия обсудила результаты голосования. Согласно собранной информации, за благоустройство краевой столицы проголосовало почти 64 тысячи человек - это наилучший показатель из всех городов-участников. Кроме того, достаточно активными были и жители Бийска - почти 20 тысяч пожеланий, в Рубцовске свою позицию высказали свыше 15,6 тысячи человек.

Парки в приоритете

Жители Барнаула могли проголосовать за одну из 37 территорий. Практически с самого начала в лидеры вырвались три претендента на победу: бывший парк имени В.И. Ленина (зеленая зона за зоопарком), Сиреневый бульвар и Демидовская площадь.

В итоге наибольшее количество голосов набрала зеленая зона между улицей Ленинградской и территорией Александро-Невского собора - тот самый парк имени В.И. Ленина. Это еще одно наглядное подтверждение тому, что жители Барнаула нуждаются в парках в их классическом понимании: благоустроенный, чистый и ухоженный зеленый оазис, где можно спрятаться от солнца, провести свободное время или просто прогуляться в тишине.

Согласно намеченному плану, в 2024 году в бывшем парке им. В.И. Ленина проложат сеть пешеходных дорожек, установят освещение, а также уберут старые и аварийные деревья. На их месте появятся молодые саженцы. Детальный проект реконструкции появится после того, как будет определен объем финансирования на следующий год.

Во время голосования у барнаульцев также была возможность выбрать дизайн-проект третьего этапа благоустройства парка «Юбилейный».

В итоге больше 7,5 тысячи горожан предпочли вариант дизайн-проекта, который предполагает строительство зон активного отдыха: детские игровые и спортивные площадки, беседки для отдыха, а также дополнительные дорожки для пеших прогулок и специальная площадка, где смогут порезвиться четвероногие друзья. Но и это еще не все. Ландшафтный дизайн также предполагает озеленение и ограждение.

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Глава города Вячеслав Франк, подводя итоги голосования, поблагодарил земляков за активную жизненную позицию. Он подчеркнул, в этом году почти в два раза больше барнаульцев приняли самое активное участие в формировании городской среды и таких неравнодушных жителей становится все больше, а это хороший знак:

- Интерес барнаульцев к голосованию растет, это подтверждено увеличивающимся числом участников (63 795 участников. - Прим. ред.). Хочу поблагодарить всех горожан за их активную жизненную позицию, а также волонтеров и всех, кто принимал участие в организации голосования, - отметил Вячеслав Франк.